Создание международного технологического хаба обсудили в Астане

Правительство
Айман Аманжолова
корреспондент

Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с основателем международного технологического сообщества Network School Баладжи Шринивасаном, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: t.me/KZgovernment

Рассмотрены перспективы сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, подготовки квалифицированных специалистов, развития технологического предпринимательства и поддержки стартапов посредством создания международного инновационного хаба в Акмолинской области с дальнейшим расширением в Alatau City. Также на встрече обсудили совместные инициативы, включающие участие в AI Film Festival с призовым фондом от Баладжи Шринивасана, проведение в рамках международного форума AI & Digital Bridge Network State Conference с участием мировых технологических гигантов.

Представлены основные подходы Network School – международного сообщества, объединяющего предпринимателей, разработчиков, инженеров и исследователей для совместного обучения и работы над технологическими проектами. Формат площадки сочетает образовательные программы, коворкинг, проведение конференций, хакатонов и акселерационных мероприятий.

Баладжи Шринивасан высоко оценил потенциал Казахстана в сфере ИИ и отметил широкие перспективы сотрудничества с глобальными пулами капитала и талантов. Подчеркнуто, что проекты Network School реализуются за счет частных средств, без привлечения государственного финансирования. В ходе встречи была представлена концепция создания совместно с акиматом и местным сообществом в поселке Бурабай технологического городка Network City. Предполагается строительство модульной инфраструктуры с учетом природного ландшафта и действующих градостроительных решений. Площадка может стать центром притяжения для IT-специалистов, предпринимателей и исследователей, объединив возможности для работы, обучения и профессионального общения.

Олжас Бектенов отметил важность привлечения в Казахстан международной экспертизы и расширения профессиональных связей с мировым технологическим сообществом. Новая Конституция РК признает развитие человеческого капитала, образования, науки, инноваций в качестве стратегического направления деятельности государства. Особое внимание уделяется роли ИИ в развитии страны и защите персональных данных граждан.

Текущий год объявлен Главой государства Годом цифровизации и искусственного интеллекта. На сегодня в стране реализуется Общенациональная стратегия цифровой трансформации и развития искусственного интеллекта Digital Qazaqstan. В Казахстане создается необходимая инфраструктура для развития цифровой экономики. Среди крупнейших проектов – Astana Hub, «Долина ЦОДов» в Экибастузе. На базе Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai действуют образовательные программы TUMO и Tomorrow School.

Участники встречи отметили, что сотрудничество и реализация совместных проектов позволит усовершенствовать действующую систему подготовки кадров и укрепить позиции Казахстана как одной из ведущих международных площадок по развитию информационных технологий. По итогам встречи Премьер-министр поручил профильным государственным органам оказать содействие в реализации проекта.

 

#Казахстан #Правительство #Бектенов

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