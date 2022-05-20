Новый предмет введут с 1 класса в школах Казахстана

Предмет «Трудовое обучение» введут с первого класса в школах Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Трудовое воспитание имеет большое значение в работе с молодежью, отметил заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов на парламентских слушаниях, посвященных вопросам молодежной политики.

«Поэтому в новом учебном году с 1 класса вновь вводится предмет «Трудовое обучение». Проект предусматривает открытие теплиц при школах. Уже сегодня около 7% школ имеют такой опыт», – сказал Е. Тугжанов.

По его словам, впервые с этого года в школах с 7-го класса вводится специалист «педагог-профориентатор», который будет помогать учащимся в выборе будущей профессии.