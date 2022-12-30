Новый председатель Конституционного суда, новый омбудсмен

Председатель Сената Маулен Ашимбаев, озвучив повестку заседания, поставил ее на голосование.

Выступая в Сенате, Глава государства отметил, что уходящий год был очень сложным. Казахстан столкнулся с суровыми испытаниями, но, сплотившись, сумел пройти через трагические события. Перед всей страной и народом стоит приоритетная задача – сохранить стабильность и безопас­ность в стране, открыть путь для динамичного развития Казахстана.

– Очевидно, что этот путь будет непростым. Но я твердо верю, что наш мудрый народ преодолеет все трудности и невзгоды, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил, что человечество до сих пор еще преодолевает последствия пандемии коронавируса. Обострилась геополитическая ситуация, что привело к усилению мирового кризиса. Мировая экономика оказалась под небывалым давлением. В этих условиях, отметил Президент, мы смогли не допустить снижения темпов экономики, рост которой за 11 месяцев составил порядка 3%. Удалось также на 5,6% увеличить рост инвестиций в основной капитал.

Однако, несмотря на в целом неплохие показатели, расслаб­ляться нельзя. Проблем в стране накопилось немало, о чем Глава государства прямо говорил на недавнем расширенном заседании Правительства. Вместе с тем меры и решения для того, чтобы снять даже ключевые для страны проблемные вопросы, принимаются медленно. Президент подчеркнул, что в ближайшее время эффективность работы Правительства должна повыситься.

– Я намерен в начале нового года по предложению Премьер-министра осуществить ряд кад­ровых изменений в Правительстве. В целом все задачи, стоящие перед Правительством, – масштабные и актуальные, – заявил Глава государства. – Мы должны сосредоточиться на дальнейшем поступательном развитии экономики. Реальный рост ВВП в следующем году должен составить не менее 4%, а в номинальном исчислении, впервые в истории, он должен превысить 250 миллиардов долларов.

Еще одна непростая задача, которую должны решить Национальный банк и Правительство, – это контроль инфляции, которая больнее всего бьет по наименее защищенным гражданам. Без решения этого вопроса, уверен Касым-Жомарт Токаев, невозможно обеспечить рост экономики и благосостояния граждан, привлечь инвестиции.

Он также подчеркнул необходимость активизации работы по созданию новых производств и качественных рабочих мест, особенно для молодежи. Особое внимание предстоит уделить системам здравоохранения и образования, важно взять на контроль реализацию соответствующих национальных проектов. В рамках региональной политики упор должен быть направлен на недопущение повторения кризисных ситуаций, имевших место в разных частях Казахстана в этом году.

Также Глава государства подчеркнул, что развитие страны невозможно без активного участия граждан. Необходимо повышать роль и авторитет гражданского общества. При этом и казахстанцы должны понимать свою меру ответственности перед страной. Верховенство закона, обеспечение законности и правопорядка в обществе – залог стабильности государства, его развития и процветания. Главная цель остается неизменной – построение Справедливого Казахстана для всех.

Президент подчеркнул, что реформы, начатые во всех сферах жизнедеятельности государства, будут продолжены и в следующем году.

– В этом году страна пережила сильное испытание. Но мы смог­ли преодолеть все трудности. Начаты системные реформы во всех отраслях и сферах. Политические преобразования, начавшиеся в 2019 году, в нынешнем продолжились в новом темпе. Значительно расширился масштаб проводимых реформ. Для нас крайне важно, чтобы все эти преобразования состоялись через общенациональный диалог. В этой связи возрастает и роль Парламента. Я как Глава государства придаю особое значение предстоящим парламентским выборам. Безусловно, эти выборы должны пройти честно и прозрачно в соответствии с законодательством, – сказал Президент.

Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, в этом году Парламент рассмотрел 150 законопроектов и принял 79 законов. Они направлены как на реализацию конституционной реформы, так и на совершенствование работы в таких важных сферах, как социальная защита граждан и развитие бизнеса, обеспечение безопасности и правопорядка, создание благоприятного бизнес-климата.

Также Президент отметил, что усовершенствовано законодательство в сфере противодействия финансовым пирамидам, регулирования рынка ценных бумаг, банковского и микрофинансового сектора. В законодательство были внесены важные поправки по вопросам стимулирования инноваций, цифровизации, информационной безопасности. Сформирована законодательная основа для возврата стрессовых активов в экономический оборот. Внесен ряд законодательных поправок, направленных на регулирование и развитие рынка страхования и ценных бумаг, банковской дея­тельности.

– Впереди – масштабная работа. Наша цель ясна и очевидна всем. Это укрепление нашей государственности и повышение благосостояния народа, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что постепенно растут возможности граждан участвовать в государственном управлении. Кроме того, благодаря конституционной реформе в стране проведен ряд преобразований.

– Мы перешли на систему президентской республики с сильным Парламентом. Был введен запрет на занятие высших долж­ностей для родственников Президента. Сам же Президент, занимая свой пост, не должен состоять в какой-либо партии. Все эти требования были закреплены законодательно. Деятельность Главы государства будет вне всяких политических сил. Теперь Президент избирается только один раз и на семилетний срок. Таким образом не допускается единоличное обладание властью. Будут сменяться высшие должностные лица. Политические процессы станут прозрачными, а политическая система будет более устойчивой. Ряд полномочий передан от Президента к Парламенту, от центра к регионам. Введена смешанная избирательная система. Повысились роль и статус Парламента. Упрощен порядок регистрации политических партий. Все эти ключевые поправки и изменения внесены в Конституцию. Состоялись Общенациональный референдум и президентские выборы. Казахстанцы поддержали и проголосовали за реформы, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что сфера защиты прав человека в фокусе его особого внимания. Он сообщил, что за последние годы в этом направлении был достигнут значительный прогресс.

– Был введен пожизненный мораторий на смертную казнь. К гражданам, совершившим бытовое насилие, будет применяться более строгое наказание. Осуществляется судебная реформа, где основной акцент делается на верховенстве права, независимости и справедливости судей. Еще раз повторю – обеспечение справедливости и законности – это обязанность государства. И этого от нас ждет общество. По­этому в этом году мы продолжили работу по совершенствованию механизмов защиты прав человека. Уполномоченному по правам человека были предоставлены конституционные гарантии и неприкосновенность. Усилена правоохранительная компетенция Генерального прокурора. Важным шагом стало создание Конституционного суда. Этот орган начнет свою работу с нового 2023 года и будет обеспечивать строгое и неуклонное соблюдение норм Конституции. Уверен, что деятельность Конституцион­ного суда внесет огромный вклад в защиту прав и свобод граждан, – подчеркнул Глава государства.

По словам Президента, данный шаг предоставляет нашим гражданам новую возможность защитить свои права и свободы. Такая модель Конституционного суда существует в большинстве развитых стран мира и позволяет установить верховенство Конституции.

– Важно также, что обращаться в Конституционный суд смогут Генеральный прокурор и уполномоченный по правам человека, которые часто имеют дело с обращениями граждан о нарушениях конституционных прав. В ноябре Парламент принял Конституционный закон «О Конституционном Суде», который регламентирует порядок его деятельности и определяет принципы конституционного производства, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что при формировании кадрового состава суда должна соблюдаться преемственность, а на председателя Конституционного суда возлагается особая обязанность. В этой связи он предложил на эту ответственную должность кандидатуру Эльвиры Азимовой.

– Эльвира Абилхасимовна – опытный, квалифицированный специалист. Она очень хорошо знает законотворческую работу, сферу международного права, проработала в Министерстве юстиции более 20 лет. Она прошла путь от рядового специалиста до вице-министра. С 2019 года работает уполномоченным по правам человека. Прошу вас освободить Азимову Эльвиру Абилхасимовну от должности уполномоченного по правам человека и дать согласие на назначение на должность председателя Конституционного суда, – сказал Глава государства.

Депутаты Сената по результатам открытого голосования единогласно поддержали кандидатуру Эльвиры Азимовой.

Касым-Жомарт Токаев также предложил кандидатуру Лас­таева Артура Ермековича на должность уполномоченного по правам человека. Депутаты Сената поддержали кандидатуру Артура Ластаева, сообщила пресс-служба Президента.