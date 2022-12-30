Новый председатель Конституционного суда, новый омбудсмен

Глава государства принял участие в заседании Сената Парламента.
Председатель Сената Маулен Ашимбаев, озвучив повестку заседания, поставил ее на голосование.
Выступая в Сенате, Глава государства отметил, что уходящий год был очень сложным. Казахстан столкнулся с суровыми испытаниями, но, сплотившись, сумел пройти через трагические события. Перед всей страной и народом стоит приоритетная задача – сохранить стабильность и безопасность в стране, открыть путь для динамичного развития Казахстана.
– Очевидно, что этот путь будет непростым. Но я твердо верю, что наш мудрый народ преодолеет все трудности и невзгоды, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Он напомнил, что человечество до сих пор еще преодолевает последствия пандемии коронавируса. Обострилась геополитическая ситуация, что привело к усилению мирового кризиса. Мировая экономика оказалась под небывалым давлением. В этих условиях, отметил Президент, мы смогли не допустить снижения темпов экономики, рост которой за 11 месяцев составил порядка 3%. Удалось также на 5,6% увеличить рост инвестиций в основной капитал.
Однако, несмотря на в целом неплохие показатели, расслабляться нельзя. Проблем в стране накопилось немало, о чем Глава государства прямо говорил на недавнем расширенном заседании Правительства. Вместе с тем меры и решения для того, чтобы снять даже ключевые для страны проблемные вопросы, принимаются медленно. Президент подчеркнул, что в ближайшее время эффективность работы Правительства должна повыситься.