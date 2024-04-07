Новый прорыв дамбы произошел в приграничном с Казахстаном Орске

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Эвакуация жителей продолжается, передает Kazpravda.kz

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Очередной прорыв насыпной дамбы произошел в Орске Оренбургской области, еще несколько районов попадают в зону подтопления, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

Ранее мэр Орска Василий Козупица призвал жителей ряда поселков в городе срочно эвакуироваться из-за прорыва насыпной дамбы, сообщает Интерфакс.

«В Орске произошел очередной порыв насыпной дамбы. В возможную зону подтопления попадают участки в районе посёлка Строителей, Никель, Лесоторговый и улица Борисоглебского», - говорится в сообщении.

В регионе продолжается наращивание аэромобильной группировки спасателей.

Отмечается, что наращивание сил и средств МЧС РФ в зоне очередного прорыва дамбы произошло заблаговременно. Эвакуация жителей продолжается.

В пятницу, 5 апреля, в Орске прорвало введенную в 2010 году защитную насыпную дамбу. По последним данным, в Орске подтоплено более 4,4 тыс. жилых домов и участков. Эвакуирован 1 121 человек, из них 331 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 510 человек, в том числе 115 детей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня.

#паводок #Россия #граница Казахстана #Орск

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