Новый роддом и реабилитационный центр строят в Туркестане

Строительство
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Центр «Мать и дитя», а также реабилитационный центр строятся в Туркестане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата

Фото пресс-службы облакимата

Родильный дом возводится при спонсорской поддержке Фонда Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов. Учреждение  рассчитано на 80 коек. Строительные работы ведет ТОО «Еристайл-Казахстан» по заказу Корпоративного фонда социального развития Туркестана.

Центр разместится на площади 3,3 га. Здание Центра «Мать и дитя» двухэтажное, общей площадью 17 288 кв метров. Земляные работы завершены. Ведется заливка фундамента.

Реабилитационный центр возводится на площади 1,56 га. Строительство объекта осуществляет АО «YDA INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI». Заказчиком выступает ТОО «TURKISTAN INTERNATIONAL AIRPORT». Общая площадь здания составляет 2 227,41 кв м.

Согласно проекту, на территории центра предусмотрена детская игровая площадка. Центр будет полностью оснащен современным оборудованием, а его окрестности будут благоустроены.

#Туркестан #строительство #роддом

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