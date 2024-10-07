Новый ураган «Милтон» приближается к Флориде

США , Происшествия , Погода
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Ураган в США усилился до второй категории

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC), ураган «Милтон» приближается к побережью американского штата Флорида, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Ранее в штате объявили чрезвычайное положение.

По данным центра на 4.00 CDT (14.00 по времени Астаны), максимальная устойчивая скорость ветра составляет около 155 километров в час, ураган движется на юго-восток со скоростью 13 км/ч.

Ожидается, что ураган достигнет западного побережья Флориды к среде.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.

Ранее, мощный ураган обрушился на Флориду. По данным телеканала CNN, число погибших из-за урагана «Хелен» в США достигло 200 человек. Он стал самым смертоносным ураганом на материковой части США почти за 20 лет. По данным Power Outage, более 1 миллиона американцев остаются без света из-за урагана.

#США #ураган #Флорида #Милтон

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