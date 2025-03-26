Новый Водный кодекс отправят на подпись президенту

Разработанный Министерством водных ресурсов и ирригации и одобренный депутатами парламента, водный кодекс будет отправлен на подпись главе государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство водных ресурсов и ирригации разработало новый документ для водной отрасли, опираясь на пять ключевых принципов: признание воды как неотъемлемой части природы и экономики, охрана водных ресурсов, комплексное использование вод, внедрение водосберегающих технологий и адаптация к изменениям климата. Впервые введено понятие «водная безопасность», охватывающее защиту от дефицита воды и загрязнения, а также охрану трансграничных водных объектов. Для предотвращения истощения водоемов введено понятие «экологический сток» – минимально допустимый уровень воды для экосистем.

Кодекс усиливает защиту малых рек и озер, запрещая, например, строительство глухих плотин на малых реках, и вводит особый режим охраны водно-болотных угодий и ледников. Также разрабатываются планы интегрированного управления водными ресурсами, которые будут учитываться при государственном планировании.

Кодекс уточняет полномочия различных органов в области борьбы с паводками и засухами, а также предусматривает создание Национальной информационной системы для цифровизации водной отрасли. Включены механизмы стимулирования водосбережения, например, обязательный план по переходу на оборотное водоснабжение. Также учтена безопасность гидротехнических сооружений и усилена роль общественного контроля. Внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Кодекс о недрах, с ужесточением ответственности за незаконный забор воды.