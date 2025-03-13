Новый закон о госзакупках в действии – свыше полумиллиона договоров заключили за короткое время в РК

Экономика
138

С 1 января 2025 года в Казахстане начал действовать новый Закон «О государственных закупках». Новый порядок закупок ускоряет запуск проектов, минимизирует коррупционные риски и поддерживает местный бизнес, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство финансов РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, по состоянию на 11 марта текущего года заключено 554 240 договоров на сумму 2 727,6 млрд тенге. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года заключено 327 206 договоров на сумму 860,3 млрд тенге.

С помощью конкурса с использованием рейтингово-балльной системы победители определяются за 5-9 рабочих дней. Данный способ исключает участие конкурсной комиссии в процессе определения победителя, тем самым минимизирует коррупционные риски.

Например, на осуществление закупок капитального ремонта нескольких зданий городской больницы №3 в Астане потребовалось всего 6 рабочих дней. Сумма договора составила 1,8 млрд тенге. Подрядчик – компания, зарегистрированная в Астане. Проект капитального ремонта включает не только обновление инфраструктуры, но и оснащение больницы новым медицинским оборудованием. ​​​​​

За короткий срок (6 рабочих дней) определен местный подрядчик, для строительства сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне «Алатау» в Алматы. Сумма договора составила 702 млн тенге. Реализация проекта обеспечит питьевой водой и канализационной сетью микрорайон. Учитывая оперативное осуществление закупок, с подрядчиком уже заключен договор. Планируемый срок завершения работ – декабрь 2025 года. Проект подразумевает увеличение пропускной способности, улучшение качества воды и отведение сточных вод.

​​​​​За 5,5 месяцев будет произведен капитальный ремонт школы-лицея Караозен в Западно-Казахстанской области. Проект включает все виды работ для приведения помещения под учебные кабинеты, а также благоустройство территорий. Процедуры закупок осуществлены за 9 рабочих дней, победителем определена местная компания.

Благодаря рейтингово-балльной системе за 7 рабочих дней определен местный подрядчик для ремонта областного медицинского колледжа города Жезказган. С учетом увеличения контингента студентов, существует острая потребность в проведении капитального ремонта. Проект стоимостью 564,8 млн тенге включает все виды работ для приведения помещений в соответствие с требованиями учебных аудиторий, а также благоустройство территорий.

В Шымкенте за 8 рабочих дней определена местная компания, ответственная за капитальный ремонт 3 школ. Это позволит следующий учебный год встретить в отремонтированных и комфортных зданиях, оснащенных современными кабинетами более трем тысячам учеников.

В целом, новый порядок осуществления государственных закупок сократил сроки проведения конкурсов, предоставил поставщикам равные возможности для участия в закупках, а также обеспечил объемами работ местные компании, заключили в Минфине.

 

#закон #госзакупки #процедуры #договор

Популярное

Все
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Песнь об Алие
Бизнес нуждается в равных условиях развития
...И миллиарды в швейцарском банке
Поля и фермы «породнились» с инновациями
Мясному кластеру быть!
Помощь маме и ребенку
Вдохнуть «вторую жизнь»
Число заказчиков растет
Огнеборец – профессия отважных
Новые подходы к профилактике правонарушений
Борьба за инвалидность
Дисциплина и знания на первом месте
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем Республики Казахстан и Российской Федерации
Отголоски веков в узорах и шелке
Искусственный интеллект поможет повысить качество и доступность госуслуг
Путешественники выбирают маршруты
В центре внимания – благополучие и безопасность детей
Правительство держит ответ
Триумф на лыжне
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Путь творчества – путь новаторства
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Глава государства посетил праздничный концерт
Сенатор предлагает госмонополию в сфере повышения квалификации педагогов
Обеспечить безопасность, не ограничивая развитие
Спасибо вам за подвиг!
Трамп может вывести американские войска из Германии
Токаев поговорил с Путиным по телефону
Как обратиться к микрофинансовому омбудсману
Нацгвардия придет на помощь
От культурного шока до успеха: история казахской девушки, открывшей бизнес в США
Интернет-мошенники активизировались
Защитить людей от паводка
Воспитанники детского дома № 1 продолжат жить и учиться в Алматы
Для наших мам!
Столичная предпринимательница вдохновляет женщин заниматься бизнесом
Сенат ратифицировал ряд соглашений с Катаром о сотрудничестве по уголовным делам
Прозрачность и честность во всех сферах жизни
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
В стране раскрывается половина киберпреступлений

Читайте также

Казахстан продлил запрет на вывоз бензина и дизтоплива
Число заказчиков растет
Мясному кластеру быть!
Поля и фермы «породнились» с инновациями

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]