Новый закон о госзакупках в действии – свыше полумиллиона договоров заключили за короткое время в РК

С 1 января 2025 года в Казахстане начал действовать новый Закон «О государственных закупках». Новый порядок закупок ускоряет запуск проектов, минимизирует коррупционные риски и поддерживает местный бизнес, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство финансов РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, по состоянию на 11 марта текущего года заключено 554 240 договоров на сумму 2 727,6 млрд тенге. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года заключено 327 206 договоров на сумму 860,3 млрд тенге.

С помощью конкурса с использованием рейтингово-балльной системы победители определяются за 5-9 рабочих дней. Данный способ исключает участие конкурсной комиссии в процессе определения победителя, тем самым минимизирует коррупционные риски.

Например, на осуществление закупок капитального ремонта нескольких зданий городской больницы №3 в Астане потребовалось всего 6 рабочих дней. Сумма договора составила 1,8 млрд тенге. Подрядчик – компания, зарегистрированная в Астане. Проект капитального ремонта включает не только обновление инфраструктуры, но и оснащение больницы новым медицинским оборудованием. ​​​​​

За короткий срок (6 рабочих дней) определен местный подрядчик, для строительства сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне «Алатау» в Алматы. Сумма договора составила 702 млн тенге. Реализация проекта обеспечит питьевой водой и канализационной сетью микрорайон. Учитывая оперативное осуществление закупок, с подрядчиком уже заключен договор. Планируемый срок завершения работ – декабрь 2025 года. Проект подразумевает увеличение пропускной способности, улучшение качества воды и отведение сточных вод.

​​​​​За 5,5 месяцев будет произведен капитальный ремонт школы-лицея Караозен в Западно-Казахстанской области. Проект включает все виды работ для приведения помещения под учебные кабинеты, а также благоустройство территорий. Процедуры закупок осуществлены за 9 рабочих дней, победителем определена местная компания.

Благодаря рейтингово-балльной системе за 7 рабочих дней определен местный подрядчик для ремонта областного медицинского колледжа города Жезказган. С учетом увеличения контингента студентов, существует острая потребность в проведении капитального ремонта. Проект стоимостью 564,8 млн тенге включает все виды работ для приведения помещений в соответствие с требованиями учебных аудиторий, а также благоустройство территорий.

В Шымкенте за 8 рабочих дней определена местная компания, ответственная за капитальный ремонт 3 школ. Это позволит следующий учебный год встретить в отремонтированных и комфортных зданиях, оснащенных современными кабинетами более трем тысячам учеников.

В целом, новый порядок осуществления государственных закупок сократил сроки проведения конкурсов, предоставил поставщикам равные возможности для участия в закупках, а также обеспечил объемами работ местные компании, заключили в Минфине.