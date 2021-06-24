Нурлан Нуржанов переизбран членом Счетного комитета

Сенат Парламента РК на пленарном заседании назначил на должность члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Нурлана Нуржанова, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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Как отмечается в заключении к назначению, Нурлан Нуржанов родился 8 апреля 1975 года, окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.
На государственной службе с 1997 года. Работал на должностях ведущего специалиста, главного специалиста, начальника отдела Департамента финансов Южно-Казахстанской области. С 2004 по 2008 годы - заведующий Кентауским городским финансовым отделом города Кентау. В период с 2009 по 2013 год занимал должность заместителя начальника управления экономики и бюджетного планирования Южно-Казахстанской области, с сентября 2013 года по июнь 2016 года – председатель Ревизионной комиссии по Южно-Казахстанской области.
С июня 2016 года по настоящее время – член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.
"За время работы в Счетном комитете Нурлан Нуржанов зарекомендовал себя как компетентный и ответственный руководитель, квалифицированный специалист в области финансов и аудита. Постоянно работает над повышением профессионального уровня", - говорится в заключении.