Нурлан Нуржанов переизбран членом Счетного комитета

Кадровые назначения
Лаура Тусупбекова
Сенат Парламента РК на пленарном заседании назначил на должность члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Нурлана Нуржанова, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к назначению, Нурлан Нуржанов родился 8 апреля 1975 года, окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

На государственной службе с 1997 года. Работал на должностях ведущего специалиста, главного специалиста, начальника отдела Департамента финансов Южно-Казахстанской области. С 2004 по 2008 годы - заведующий Кентауским городским финансовым отделом города Кентау. В период с 2009 по 2013 год занимал должность заместителя начальника управления экономики и бюджетного планирования Южно-Казахстанской области, с сентября 2013 года по июнь 2016 года – председатель Ревизионной комиссии по Южно-Казахстанской области.

С июня 2016 года по настоящее время – член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

"За время работы в Счетном комитете Нурлан Нуржанов зарекомендовал себя как компетентный и ответственный руководитель, квалифицированный специалист в области финансов и аудита. Постоянно работает над повышением профессионального уровня", - говорится в заключении.

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