Олжас Бектенов провел совещание по развитию транспортной отрасли

Правительство
263

Премьер-министр дал ряд поручений

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам исполнения поручений Главы государства в области развития национальной грузовой авиакомпании, а также наращивания морских и железнодорожных перевозок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Заслушаны подходы Министерства транспорта, ФНБ «Самрук-Қазына», НК «КТЖ», холдинга Turlov Private по организации работы и обеспечению устойчивого развития грузовой авиакомпании. Рассмотрены вопросы ускоренного запуска операционной деятельности, включая поэтапный вывод воздушных судов, обеспечение авиатопливом по конкурентной стоимости для предоставления выгодных условий по маршруту Китай – Казахстан – Западная Европа как транзитного грузового хаба.

Внимание уделено развитию сопутствующей инфраструктуры, включая аэропортовые мощности, грузовые терминалы, складскую логистику. Кроме того, обсуждены меры загрузки казахстанских морских портов «Актау» и «Курык» для увеличения объема перевозок из региона Центральной Азии на Кавказ и в страны Западной Европы.

По железнодорожной отрасли озвучены планы дальнейшей модернизации инфраструктуры и развития казахстанской ж/д сети для увеличения пропускной способности, а также совершенствования тарифной политики.

По итогам совещания Премьер-министр дал ряд поручений.

#транспорт #Правительство #Бектенов

Популярное

Все
О делах ратных и мирных
Голос Олжаса
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Когда оживает история
С акцентом на долгосрочные связи
Не наставлениями, а личным примером
Случайная встреча длиною в жизнь
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Новая архитектура государства
Продолжится ремонт вокзалов и дорог
Песни, ставшие судьбой
От сеялки до спутника
От традиционного патриархата – к партнерству
Заложили экопарк
Соединяя города и страны
Пять лет на защите прав граждан
И связист, и волонтер
Незаконное строительство многоквартирных ЖК выявили в Астане
Спасибо, труженики тыла!
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы
День матерей отмечают в Казахстане
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
Возвращение в элиту
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Талгату Бигельдинову
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
На днях в Зубцовском районе Тверской области были найдены останки солдата Кенемана Дидарбекова
Студенты помогают пенсионерам освоить онлайн-сервисы
На казахстанско-узбекской границе наблюдается скопление людей
Жалгас Кайролла выиграл «золото» домашнего турнира по дзюдо
Память легендарного генерала Ивана Панфилова почтили в Астане
Слово об отважной Алие
Токаев посетил военный парад в честь Дня Победы в Москве
В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбетова
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путь писателя и государственного деятеля
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Над городом плывет шашлычный дым
Вручены государственные награды от имени Президента
Адвоката осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки в области Ұлытау

Читайте также

Поддержку ОТП и предоставление жилищной помощи обсудили на …
Вопросы развития промышленности, энергетики и транспорта ра…
Бектенов поручил пересмотреть подходы к развитию легкой про…
Правительство РК готово к дальнейшему расширению партнерств…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]