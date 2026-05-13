Олжас Бектенов провел совещание по развитию транспортной отрасли

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам исполнения поручений Главы государства в области развития национальной грузовой авиакомпании, а также наращивания морских и железнодорожных перевозок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Заслушаны подходы Министерства транспорта, ФНБ «Самрук-Қазына», НК «КТЖ», холдинга Turlov Private по организации работы и обеспечению устойчивого развития грузовой авиакомпании. Рассмотрены вопросы ускоренного запуска операционной деятельности, включая поэтапный вывод воздушных судов, обеспечение авиатопливом по конкурентной стоимости для предоставления выгодных условий по маршруту Китай – Казахстан – Западная Европа как транзитного грузового хаба.

Внимание уделено развитию сопутствующей инфраструктуры, включая аэропортовые мощности, грузовые терминалы, складскую логистику. Кроме того, обсуждены меры загрузки казахстанских морских портов «Актау» и «Курык» для увеличения объема перевозок из региона Центральной Азии на Кавказ и в страны Западной Европы.

По железнодорожной отрасли озвучены планы дальнейшей модернизации инфраструктуры и развития казахстанской ж/д сети для увеличения пропускной способности, а также совершенствования тарифной политики.

По итогам совещания Премьер-министр дал ряд поручений.