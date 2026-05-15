Поддержку ОТП и предоставление жилищной помощи обсудили на заседании Проектного офиса МЭКС

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев проверил ход реализации Национального проекта модернизации энергетического и коммунального секторов, финансирование, применение товаров отечественных производителей, а также предоставление жилищной помощи в проактивном формате , сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

На электронной платформе Национального проекта зарегистрировано 520 проектов на сумму порядка 1,4 трлн тенге. Из них 244 проекта на сумму 554 млрд тенге находятся на разных этапах закупок. По данным МНЭ, с учетом пилотных проектов, конкурсы завершены по 127 проектам на сумму более 371 млрд тенге. Ведутся работы по проектированию и строительно-монтажные работы.

В результате в текущем году ожидается снижение количества объектов, находящихся в «красной зоне», а также уровня критического износа инженерных сетей:

в сфере теплоснабжения – в Павлодарской, Северо-Казахстанской, Мангистауской, Карагандинской и Акмолинской областях;

в сфере электроснабжения – в Жамбылской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской регионах, области Абай и городе Алматы;

в сфере водоснабжения – в области Жетысу, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской и Карагандинской регионах;

в сфере водоотведения – в области Жетысу, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Туркестанской и Актюбинской регионах, а также в городе Шымкент.

Канат Бозумбаев поручил акиматам совместно с Министерствами промышленности и строительства, национальной экономики и АО «Казцентр ЖКХ» ускорить реализацию проектов и незамедлительно приступить к ремонтным работам в регионах.

Также до 1 июня 2026 года обеспечить подачу заявок по всем имеющимся проектам на 2027 год через Электронную платформу МЭКС.

Вице-премьер отметил, что значительная часть проектов, участвующих в МЭКС, приходится на крупные компании квазигосударственного и частного сектора. В этой связи Холдингу «Байтерек» совместно с Министерством национальной экономики поручено усилить сопровождение частных компаний, привлекающих финансирование через БВУ и международные финансовые организации.

Кроме того, заместитель Премьер-министра поручил проработать вопрос привлечения средств ЕНПФ и представить предложения в Аппарат Правительства до 1 июня 2026 года.

Отдельное внимание уделено системным вопросам закупок в рамках проектов МЭКС и приоритетности отечественных товаропроизводителей.

Министерству промышленности и строительства совместно с АО «Казцентр ЖКХ» и Комитету по регулированию естественных монополий поручено в недельный срок провести анализ всех проектов и обеспечить максимальное использование товаров казахстанского производства.

Также поручено вести постоянный мониторинг закупок продукции отечественных производителей со стороны субъектов естественных монополий и EPC-подрядчиков.

«Нам необходимо обеспечить применение казахстанских товаров уже на этапе проектирования, а также организовать взаимодействие с отечественными производителями по вопросам своевременной поставки продукции необходимого объема и качества», — отметил Канат Бозумбаев.

Еще одним важным вопросом на повестке стала автоматизация расчета и назначения жилищной помощи посредством интеграции с операторами ЕРЦ.

Отмечено, что со стороны Министерства труда и социальной защиты населения обеспечена полная техническая и организационная готовность сервисов. Министерством промышленности и строительства ведется работа по интеграции 12 операторов ЕРЦ, прошедших аттестацию на соответствие требованиям информационной безопасности, с АИС «Социальная помощь».

По итогам заседания Канат Бозумбаев поручил Министерству труда и социальной защиты населения совместно с Министерством промышленности и строительства и акиматами завершить полную интеграцию с ЕРЦ до 1 июля 2026 года.