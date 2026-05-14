Вопросы развития промышленности, энергетики и транспорта рассмотрены в Правительстве

Под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Нурлыбека Налибаева в Правительстве состоялись совещания с участием руководителей министерств промышленности и строительства, энергетики и транспорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В ходе встреч подведены итоги текущей работы и планы по развитию обрабатывающей промышленности, недропользования, энергетического комплекса и транспортно-логистической инфраструктуры. 

По линии Министерства промышленности и строительства особое внимание уделено реализации инвестиционных проектов, модернизации инфраструктуры и обеспечению граждан жильем. Приоритетными задачами остаются совершенствование нормативной базы и внедрение современных подходов в управлении отраслью. 

В нефтегазовом секторе и электроэнергетике основной акцент сделан на модернизации инфраструктуры и вводе новых генерирующих мощностей. В частности, обсуждены ход реализации проектов по строительству ТЭЦ и меры по обеспечению стабильной работы отечественных нефтеперерабатывающих заводов. Наряду с развитием нефтегазохимии участники совещаний рассмотрели вопросы снабжения внутреннего рынка газом. Вице-премьер поручил держать на особом контроле надежное прохождение отопительного сезона.

Предметом детального обсуждения также стали вопросы развития транспортной инфраструктуры и логистики. В частности, речь шла о расширении потенциала автодорожной отрасли, гражданской авиации, железнодорожного и морского транспорта. Особое внимание уделено цифровизации процессов и соблюдению сроков реализации проектов, что позволит существенно повысить качество транспортных услуг.

Первый заместитель Премьер-министра акцентировал на необходимости обеспечения устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности отечественной экономики и достижения практических результатов, ориентированных на улучшение качества жизни граждан.

По итогам совещаний первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев дал ряд поручений. 

