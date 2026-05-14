Бектенов поручил пересмотреть подходы к развитию легкой промышленности

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития легкой промышленности в рамках поручений Главы государства по диверсификации экономики и развитию отечественного производства. Участие приняло руководство министерств национальной экономики, промышленности и строительства, сельского хозяйства, финансов, ФНБ «Самрук-Қазына», НПП «Атамекен», НИХ «Байтерек» и др., сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин отметил социальную значимость отрасли, подчеркнув, что 60% занятых в легкой промышленности составляют женщины.

Заслушан доклад министра промышленности и строительства Ерсаина Нагаспаева о текущей ситуации в отрасли, имеющихся барьерах и перспективах развития. По данным МПС, по итогам 2025 года объем производства в отрасли достиг 260 млрд тенге. С начала текущего года рост обрабатывающего сектора промышленности составил 9,9%, при этом объем производства легкой промышленности увеличился в 2,2 раза. Вместе с тем, в отрасли сохраняется высокая доля импорта.

Обсуждены меры по увеличению доли переработки и изготовлению готовой продукции. Акцент сделан на необходимости модернизации производств, расширении перерабатывающих мощностей, повышении уровня локализации, подготовки кадров и укреплении конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей.

Отдельное внимание уделено вопросу поддержки казахстанских производителей. В целях предоставления адресных мер поддержки функционирует Реестр отечественных производителей товаров, работ, услуг.

Председатель Президиума НПП «Атамекен» Канат Шарлапаев озвучил предложения по сертификации продукции легкой промышленности специального назначения для контроля соответствия нормам безопасности.

«Важной задачей, поставленной Президентом Касым-Жомартом Токаевым, является укрепление экономического потенциала. С принятием новой Конституции Правительство усиливает развитие обрабатывающего сектора. Итоги четырех месяцев текущего года демонстрируют устойчивый рост переработки. Легкая промышленность имеет высокую социальную значимость. Нам необходимо расширить меры поддержки отечественных товаропроизводителей», — подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам совещания Премьер-министр акцентировал внимание на необходимости формирования модели, которая даст дополнительный стимул казахстанским производителям для увеличения производства с гарантией обеспечения рынков сбыта.