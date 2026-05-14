Бектенов поручил пересмотреть подходы к развитию легкой промышленности

Правительство
207

Премьер-министр акцентировал внимание на необходимости формирования модели, которая даст дополнительный стимул казахстанским производителям для увеличения производства с гарантией обеспечения рынков сбыта

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития легкой промышленности в рамках поручений Главы государства по диверсификации экономики и развитию отечественного производства. Участие приняло руководство министерств национальной экономики, промышленности и строительства, сельского хозяйства, финансов, ФНБ «Самрук-Қазына», НПП «Атамекен», НИХ «Байтерек» и др., сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин отметил социальную значимость отрасли, подчеркнув, что 60% занятых в легкой промышленности составляют женщины.

Заслушан доклад министра промышленности и строительства Ерсаина Нагаспаева о текущей ситуации в отрасли, имеющихся барьерах и перспективах развития. По данным МПС, по итогам 2025 года объем производства в отрасли достиг 260 млрд тенге. С начала текущего года рост обрабатывающего сектора промышленности составил 9,9%, при этом объем производства легкой промышленности увеличился в 2,2 раза. Вместе с тем, в отрасли сохраняется высокая доля импорта.

Обсуждены меры по увеличению доли переработки и изготовлению готовой продукции. Акцент сделан на необходимости модернизации производств, расширении перерабатывающих мощностей, повышении уровня локализации, подготовки кадров и укреплении конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей.

Отдельное внимание уделено вопросу поддержки казахстанских производителей. В целях предоставления адресных мер поддержки функционирует Реестр отечественных производителей товаров, работ, услуг.

Председатель Президиума НПП «Атамекен» Канат Шарлапаев озвучил предложения по сертификации продукции легкой промышленности специального назначения для контроля соответствия нормам безопасности.

«Важной задачей, поставленной Президентом Касым-Жомартом Токаевым, является укрепление экономического потенциала. С принятием новой Конституции Правительство усиливает развитие обрабатывающего сектора. Итоги четырех месяцев текущего года демонстрируют устойчивый рост переработки. Легкая промышленность имеет высокую социальную значимость. Нам необходимо расширить меры поддержки отечественных товаропроизводителей», — подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам совещания Премьер-министр акцентировал внимание на необходимости формирования модели, которая даст дополнительный стимул казахстанским производителям для увеличения производства с гарантией обеспечения рынков сбыта.

#поручения #легкая промышленность

Популярное

Все
О делах ратных и мирных
Голос Олжаса
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Когда оживает история
С акцентом на долгосрочные связи
Не наставлениями, а личным примером
Случайная встреча длиною в жизнь
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Новая архитектура государства
Продолжится ремонт вокзалов и дорог
Песни, ставшие судьбой
От сеялки до спутника
От традиционного патриархата – к партнерству
Заложили экопарк
Соединяя города и страны
Пять лет на защите прав граждан
И связист, и волонтер
Спасибо, труженики тыла!
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы
День матерей отмечают в Казахстане
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
Возвращение в элиту
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Талгату Бигельдинову
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
На днях в Зубцовском районе Тверской области были найдены останки солдата Кенемана Дидарбекова
Студенты помогают пенсионерам освоить онлайн-сервисы
На казахстанско-узбекской границе наблюдается скопление людей
Жалгас Кайролла выиграл «золото» домашнего турнира по дзюдо
Память легендарного генерала Ивана Панфилова почтили в Астане
Слово об отважной Алие
Токаев посетил военный парад в честь Дня Победы в Москве
В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбетова
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путь писателя и государственного деятеля
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Над городом плывет шашлычный дым
Вручены государственные награды от имени Президента
Адвоката осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки в области Ұлытау

Читайте также

Поддержку ОТП и предоставление жилищной помощи обсудили на …
Вопросы развития промышленности, энергетики и транспорта ра…
Олжас Бектенов провел совещание по развитию транспортной от…
Правительство РК готово к дальнейшему расширению партнерств…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]