Общество
Нужно наладить выпуск товаров, которые выгодно производить в Атырауской области – Ногаев
Аким Атырауской области Нурлан Ногаев выступил перед депутатами областного маслихата и рассказал о развитии региона за первое полугодие 2019 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РСК региона.   

"Социально-экономическое развитие Атырауской области характеризуется положительными темпами роста. В первую очередь, на рост региональной экономики оказывает влияние нефтегазовый сектор. В том числе, проекты индустриально-инновационного развития. За предыдущие четыре года реализовано 35 проектов на общую сумму 3,17 триллиона тенге. Это позволило дополнительно создать более 3,8 тысячи новых рабочих мест", – сказал Ногаев.

Аким области особо подчеркнул, что диверсификация экономики позволяет решать многие вопросы региона. За первое полугодие объем валовой продукции сельского хозяйства составил 22,3 млрд тенге. Финансирование агропромышленного сектора позволило увеличить посевные площади под капельное орошение до 2,8 тыс. гектаров. Это – более трети от общей площади посева. Для региона, где наблюдается нехватка водных ресурсов, метод капельного орошения является существенным подспорьем для крестьян.

"Наблюдается стабильный рост поголовья крупного рогатого скота. Для обеспечения доступа сельских предпринимателей к кредитам, через "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" ежегодно выделяются средства из местного бюджета на кредитование по льготной ставке. В 2013-2019 годы на эти цели было выделено 2 миллиарда 357 миллионов тенге, профинансировано 416 бизнес-проектов. В 2019 году в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" на улучшение социальной и инженерной инфраструктуры перспективных сельских населенных пунктов государственная казна выделила 900 миллионов тенге", – сообщил Нурлан Ногаев.

Как отметил аким области, обеспечение жильем является основой благосостояния населения. С начала года в области введено в эксплуатацию 378,6 тыс. кв. метров жилья. Завершено строительство 4-х жилых комплексов на 297 квартир для работников сферы здравоохранения и образования. Всего в текущем году планируется завершение строительства 40 жилых домов на 3395 квартир. Помимо этого ведется строительство 77 многоквартирных жилых домов на 5 531 квартир.

"В настоящее время 98,4% населения области обеспечены природным газом. За счет газификации 10 населенных пунктов Азгирского региона (Кошалак, Асан, Уштаган, Азгир, Балкудук, Коныртерек, Суюндук, Батырбек, Егинкудук, Жалгызапан) этот показатель достигнет 99,5%. Работы по газификации Азгирского региона завершены, начаты работы по подаче газа населенным пунктам", – добавил Ногаев.

В ходе отчета аким области остановился на поручениях Президента, данных на расширенном заседании Правительства 15 июля. Во исполнение этих поручений глава региона поставил ряд задач перед местными исполнительными органами по дальнейшему социально-экономическому развитию области.

"В рамках "экономики простых вещей" нужно организовать выпуск товаров народного потребления, на которые есть спрос и которые выгодно производить в Атырауской области. Требуется проанализировать программы, проекты в агропромышленной сфере, чтобы повысить их эффективность", – подчеркнул он.

Глава региона также дал конкретные поручения соответствующим органам по вопросам назначения адресной социальной помощи, повышения эффективности программ занятости, обеспечения жильем, поддержки молодежи, повышения качества медуслуг, рассказал о мерах по замене аварийных школ и решению проблемы трехсменного обучения, о мерах по улучшению экологической ситуации.

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