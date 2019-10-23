Нужны не рапорты, а дела

Проблемы на почве формальности

Сегодня Казахстан сталкивается с теми же проблемами, что и весь урбанизированный мир, – перенаселенностью и переизбытком трудовых ресурсов в больших населенных пунктах и, наоборот, малонаселенностью и дефицитом профессиональных кадров в глубинке. Крупные и средние города – Алматы, Атырау, Актобе, Шымкент, Тараз, Нур-Султан и другие – все сильнее втягивают в свою орбиту миграционные потоки, состоящие в основном из жителей сельских районов, моногородов и райцент­ров. При этом, как показывают реалии, многие из них вливаются впоследствии в общую массу социально уязвимых граждан, нуждающихся в помощи государства, в том числе в улучшении жилищных условий.

Только с 2016 по 2018 год в стране было построено свыше 34 млн кв. м жилья. Основная их доля приходится на Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актобе, Петропавловск. До конца текущего года планируется ввести еще 13 млн «квадратов». При этом становится очевидным, что чем больше государство сосредотачивает усилия на жилищном строительстве в мегаполисах, тем длиннее становится вереница очередников на жилье и места в детсадах.

Например, в столице многие годы жилье возводилось интенсивно, не считая двух последних лет, когда темпы строительства несколько замедлились. Новостройки появлялись как грибы после дождя. Но в результате всех этих усилий очередь на

жилье в столице так и не удалось свести к минимуму. Спрашивается, почему? Ответ прост: число очередников растет на фоне нарастающего притока населения из регионов.

По данным департамента статистики города Нур-Султана, на 1 января 2019 года численность населения столицы составила 1 млн 78,4 тыс. человек, что на 4,64% больше по сравнению с началом 2018-го. Причем в структуре прироста доля прибывших из Акмолинской области составила 19,4%, Карагандинской – 9,8%, Восточно-Казахстанской – 8,9%, Алматы – 8,2%, других областей страны – 39,5%.

Понятно, если ситуация и далее будет развиваться в подобном ключе, сопровождаясь нарас­тающей нагрузкой на социальную инфраструктуру, экосис­тему и бюджет, то в недалеком будущем управлять быстрорас­тущими агломерациями будет куда сложнее, чем сейчас. Впрочем, столичные власти тяжесть «шапки» ощущают уже сегодня.

В текущем году город Нур-Султан на пару с Мангистауской областью составляют «звездный дуэт аутсайдеров» по темпам ввода жилья в строй, инвестициям и другим показателям. К тому же, как оказалось на поверку, город не готов к предстоящей газификации. Газопровод вот-вот «прибудет», а инфраструктуру в столице так и не создали.

Отмечая эти и другие неурядицы и заслушивая отчеты чиновников в ходе недавнего совещания по вопросам дальнейшего развития столицы, Президент РК Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул проблему ежегодного прироста населения города за счет внутренней миграции, которая усугубляется из года в год, но должного контроля за процессами, увы, нет.

– Так больше продолжаться не может. Я в своем Послании отмечал, что большое население наших городов – это не приз­нак гордости, а проблема, которую нужно решать надлежащим образом, – напомнил Глава государства.

В отличие от многих крупных населенных пунктов мира, развитие которых происходило не один век, наши новоиспеченные мегаполисы выросли из «штанишек» былых компактных центров с жесткой системой прописки буквально за пару десятков лет рыночной действительности. Однако, не успев как следует освоиться с новой ролью, они быст­ро столкнулись с целым рядом явлений, характерных для всех современных городов мира: социальной поляризацией, ростом безработицы и преступности, хао­тическим частным домострое­нием на окраинах, транспортной сутолокой, ухудшением экологии и прочими факторами. При этом городские власти, озабоченные «прорывными проектами», явно не знают других путей решения подобных проблем, как пускать процессы на самотек.

Очевидно, подобным же образом реализуются и целевые задачи региональных программ развития, о чем на прошедшем совещании по реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» заявил Первый Президент Казахстана Нурсултан­ Назарбаев­, отметив, что сегодня стратегические задачи по развитию регионов осуществляются не более чем формально. При этом отсутствует соответствующий контроль за их исполнением.

– Некоторые пункты и вовсе не реализуются. Идут постоянные корректировки запланированных показателей. Министерству национальной экономики совместно с партией «Nur Otan» и ее фракциями нужно заслушать отчеты по исполнению этих программ. Дальнейшая ситуация требует разработки новых программ развития территорий до 2025 года по каждому району, городу и области, – сказал Елбасы.

В самом деле, в стремлении выдать желаемое за действительное некоторым госслужащим опыта не занимать – побьют все рейтинги. Но порой дело доходит и до абсурда. Например, представители Счетного комитета усомнились в данных Министерства нацио­нальной экономики, соглас­но которым за последние годы дис­пропорция между регионами по уровню ВРП на душу населения сократилась в 2,4 раза.

Эксперты СК подвергли критике объективность методики расчета данного показателя, которая уж больно смахивает на то, как определяют «среднюю температуру по больнице». На деле ситуация здесь выглядит гораздо прозаичнее: за 2018 год разница в ВРП на душу населения между Атырауской (12,6 млн тенге) и Туркестанской (834 тыс. тенге) областями достигла 15-кратного значения!

По мнению Счетного комитета, различный экономический, а значит, и налоговый потенциал регионов очевиден. И казалось бы, на то и бюджет, чтобы выравнивать эти диспропорции. Однако методология определения расходной части местных бюджетов основана на исторически сложившейся базе и не в полной мере учитывает текущее состояние социальной инфраструктуры, в том числе возможности роста собственной налогооблагаемой базы. Отсюда и проблемы.

Дотационные регионы мало заинтересованы в том, чтобы их налоговые источники приумножались за счет роста деловой активности на местах, развития производств востребованной продукции, оживления рынка труда и повышения благосос­тояния населения в целом. Но ведь именно на эти цели, а не на покупку дорогих лимузинов государство ежегодно выделяет им бюджетные деньги.

Что кинул он в краю родном?

Несмотря на магнетическую силу городов, в регионах нашей страны сегодня проживают около 8 млн человек сельского населения – потенциальных носителей аграрных знаний и опыта. Однако текущая демогра­фическая ситуация не во всех областях рес­публики остается стабильной.

По итогам 2018 года положительная динамика прироста населения отмечалась только в 8 областях страны. В остальных – сплошные минусы. Так, численность населения Восточно-Казахстанской области сократилась на 0,38% (до 1 млн 378,5 тыс. человек), Костанайской – на 0,33% (до 872,7 тыс.), Карагандинской – на 0,14% (до 1 млн 378,6 тыс.), Павлодарской – на 0,14% (до 753,8 тыс.), Акмолинской – на 0,05% (до 738,6 тыс.). Наибольший уровень снижения населения отмечался в Северо-Казахстанской области, где данный показатель упал на 0,74% (до 554,5 тыс. человек).

Несомненно, на эту ситуацию в определенной мере влияют факторы внешней миграции: отток части жителей северных и восточных областей республики в соседние регионы России продолжается. Но значительная масса населения все же мигрирует и в крупные города страны – Нур-Султан, Алматы, в том числе в региональные центры нефтедобычи – Атырау и Актау. Спрашивается: что ищут они в стране далекой, что кинули в краю родном?

Безусловно, люди едут в города, прежде всего, в надежде найти работу с достойной оплатой. Взять для примера Северо-Казахстанскую область. По данным Комитета по статистике, среднемесячная зарплата в СКО составляет порядка 130 тыс. тенге. Специалисты финансовой и страховой деятельности имеют в среднем около 200 тыс. тенге. Но банков и страховых компаний в области немного, поскольку это аграрный регион, а не финансовый хаб.

В сфере же земледелия средний заработок рабочего составляет не более 66 тыс. тенге. С учетом того, что здесь нет технологических цепочек добавленной стоимости, продукция земледельцев зачас­тую уходит на рынке по цене сырья. То же самое происходит и с продукцией животноводства, когда овчинка выделки не стоит.

В целом перерабатывающей отрасли как таковой в области, можно сказать, нет, кроме двух-трех предприятий, продукция которых поставляется в том числе на столичный рынок. По сути, низкие доходы преимущественно самозанятого населения области и являются серьезной причиной переезда людей в другие регионы.

Как отмечал ранее Президент Касым-Жомарт Токаев, Казахстан – аграрно-индустриальная страна. Сельское хозяйство – единственная сфера, где нет преемственности. Сколько программ мы напринимали? И что мы имеем в конечном счете? Основная статья экспорта АПК – сырьевая продукция. Только 37% составляет вывоз переработанной продукции.

Несмотря на наличие огромного потенциала земельных, производственных, кадровых и прочих ресурсов, подкрепленных механизмами стимулирования в рамках отраслевых и государственных программ развития, сельское хозяйство Казахстана все еще остается сферой гипотетических, а не реальных возможностей для подъема села. Слагающие отрасли таковы, что на фоне неуклонного роста валового внутреннего продукта, выросшего с 1999 года более чем в 16 раз, удельный вес АПК в структуре национальной экономики остается низким.

С 1991 по 2018 год доля аграрной отрасли в ВВП РК снизилась с 29,5 до 3,4%. За этот же период Казахстан вошел в группу стран с развитой урбанизированной экономикой, что обусловило трансформацию традиционной специализации народного хозяйства и особенностей демогра­фического расселения. И если раньше АПК был локомотивом экономики, то сегодня эту роль выполняют преимущественно сфера торговли, услуг и добываю­щая промышленность. Поэтому, где наиболее активно функ­ционируют предприятия этих сфер, там и уровень жизни выше.

Эксперты отмечают: покуда экономика сельских районов и регионов в целом будет и далее оставаться в том же состоянии, что и сейчас, добиться какой бы то ни было управляемой урбанизации столь же нереально, как и повернуть реки вспять.

Напомним, Министерством национальной экономики разрабатывается ряд стратегических и программных документов по вопросам регионального развития, включая новую Прогнозную схему территориально-пространственного развития страны до 2030 года. Она будет определять стратегию развития регионов с учетом демографической картины.

По словам министра национальной экономики Руслана Даленова, основной упор в схеме будет сделан на развитии «точек роста» сельских районов, формируемых на основе управляемой урбанизации. Для этого намечено определить региональные стандарты обеспечения качества жизни на местах, что позволит сконцентрировать бюджетные ресурсы на магистральных нап­равлениях.

– Прогнозная схема является базовой основой для реализации других документов системы государственного планирования, в первую очередь программы развития регионов до 2025 года. Она будет направлена на улучшение качества жизни населения регионов через развитие ин­ф­раструктуры в функциональных городских районах, моно- и малых городах, а также опорных селах, – отметил министр.

На сегодня в республике насчитываются 2 444 сельские административно-территориальные единицы, из них с населением свыше 2 тыс. человек – 1 066 сельских округов, с численностью менее 2 тыс. – 1 378 сел.

Инфраструктурная необустроенность сельских территорий, трудоемкость сельхозпроизводства при низкой производительности труда – одна из проб­лемных сторон региональной экономической специфики. В совокупности с дефицитом рабочих мест, застоем в сфере сельского жилищного строительства, минимальными доходами населения и прочими проблемами все это не способствует закреплению квалифицированных кадров на местах, а малочисленность населения с низкой покупательской способностью – полноценному развитию сферы услуг и торговли в сельских округах.

Как полагают эксперты, текущее экономическое состояние наших сел – зеркальное отражение ситуации в сфере АПК, где чиновники давно поднаторели в практике выдачи желаемого за действительное. Между тем Глава государства отмечал, что любые преобразования на селе невозможны без слаженной, эффективной управленческой команды.

– Сегодня муниципальные образования нуждаются в кад­рах нового стиля мышления, разбирающихся в проблемах управления собственностью, землей, финансами, знающих рыночную экономику, – подчеркивает Президент.

Но пока вместо реальных дел власти на местах продолжают рапортовать о стабильных темпах роста сельского хозяйства, строящихся животноводческих фермах и откормплощадках. А в это время люди, как птицы, становятся на крыло…