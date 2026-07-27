Казахстанские школьники завоевали шесть медалей на самой престижной математической олимпиаде мира

Образование
Дана Аменова
специальный корреспондент

Национальная сборная завершила олимпиаду с тремя серебряными и тремя бронзовыми медалями

Фото: пресс-служба Минпросвещения

Сборная Казахстана на 67-й Международной математической олимпиаде (IMO), которая прошла в китайском Шанхае, завоевала три серебряные и три бронзовые медали, пополнив копилку страны еще одним крупным достижением, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения 

Международная математическая олимпиада в китайском Шанхае собрала около 700 талантливых школьников из 117 стран мира. Это одно из старейших и самых престижных интеллектуальных соревнований в мире.

Как сообщает Минпросвещения, национальная сборная завершила олимпиаду с три серебряными и три бронзовыми медалями.

Серебряные медали завоевали ученик 12 класса международной школы Haileybury Almaty из Алматы Тимур Мурат, ученик 11 класса школы-лицея NURORDA в Алматы Али Еркебуланулы и ученик 10 класса Республиканской физико-математической школы Батырхан Бейганов.

Бронзовые награды получили ученик 11 класса школы-лицея NURORDA в Алматы Ерасыл Алтынбек, ученик 12 класса международной школы Spectrum в Астане Маргулан Шарел и ученик 12 класса международной школы Haileybury Almaty Амирлан Аманжолов.

Международная математическая олимпиада проводится с 1959 года и считается одной из самых престижных предметных олимпиад мира. Казахстан участвует в этом соревновании постоянно с 1992 года.

За это время национальная сборная приняла участие в олимпиаде 34 раза и завоевала в общей сложности 16 золотых, 54 серебряные и 86 бронзовых медалей, а также 30 похвальных грамот. 

#олимпиада #Китай #математика #медали

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