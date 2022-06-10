Нынешняя капризная весна, плавно переходя в лето, позволила, наконец, авиамоделистам открыть сезон полетов

Нас учат летать самолеты

Накануне. Время и место определены, точка геолокации «сброшена» на смартфон. Остается загрузить приложение гугл-карты и построить маршрут, что и делаю. Но синяя линия на экране поначалу ставит в тупик (не знает зарубежная «приблуда» наших проселочных дорог!), однако звонок другу решает вопрос. Остается проверить баланс на счету своего авто (дорога платная предстоит), и тут сюрприз. Денежки исчезли! Понимаю, что дело в «дачном абонементе», который был проплачен еще в начале года, но свою функцию не выполнял, и в каждую поездку за город срабатывал тариф (хит­рые такие!). Еще один звонок, и вопрос, несмотря на поздний час, решен. Лайф­хак: даже если уверены, что деньги имеются, проверяйте, товарищи, свои счета автодоровские перед поездкой, чтобы шлагбаум открывался!

Субботним утром. Пасмурно, синоптики обещают дождик. Но ветер умеренный, а первые энтузиасты уже на месте. Выезжаю тоже. Признаюсь, не люблю дорогу в сторону Караганды – Алматы: граница города далеко, трасса пересекает населенные пункты. В итоге разрешенная скорость 60 км в час преследует на протяжении многих километров. В одном месте даже знак «50» стоит. Местные знают, где можно, и едут быстрее. Я не знаю… Но вот ограничения позади, и можно нажать «от души». Через положенные километры съезжаю на грунтовку. Гугловская «точка на карте» манит, вот и приехали.

Где-то за Аршалы. А почему, собственно, здесь? А потому, что населенный пункт этот (Вишневка в прошлом), как оказалось, нас­тоящий рассадник творческих личностей. Особенно тех, кто руками что-то делать может. Авиамоделистов тоже. Вот и притягивает собратьев по увлечению. Из столицы, Темиртау, Караганды приехали. Даже из Павлодара! Собратьям лет от 40 до 70, есть моложе, но таких мало. И на чемпионаты мира только взрослые дядьки ездят! Но об этом позже.

Бело-зеленый моноплан готовится к взлету. Его хозяин Александр Гурвиц, житель столицы. Ему немногим за 50, но занимается авиамоделизмом сравнительно недолго, лет 6–7. Рассказывает, что увлекался в детстве, потом бросил, а после долгого перерыва начал с чистого листа. Он инженер, окончил АЛИИТ и всю жизнь свою связал с техникой. Сейчас в автомобильном бизнесе, а моделирование – это удовольствие при сборке, настройке, полетах и общении. Все свои, говорит, единомышленники. Бело-зеленый раз за разом взмывает в воздух, направляемый уверенной рукой. Самолет радиоуправляемый, с бензиновым двухтактным мотором, построен своими руками. Его собрат желтого цвета выглядывает из багажника авто. У него мотор уже четырехтакт­ный (кто знает разницу между мотоциклом «Иж» и «Урал», тот поймет), но в небо ему сегодня не подняться: хозяин забыл трубу-распорку (перевозят в разобранном виде). Печалька!

Житель столицы, «айтишник» Денис Левик имеет стаж чуть побольше, с 2006 года занимается. Он привез яркий красно-белый биплан (это когда два крыла одно над другим), самодельный и бензиновый. Мотор покупался в Китае. Бензин ему любой подходит (в смеси с маслом, конечно). Короткий разбег, и самолет в воздухе. Красиво смотрится!

В небесах кружит планер. Управляет им Юрий Огилько. По радио. Комментирует, не отрываясь от пульта:

– Ощущения бывают: испарение, солнышко, сразу чувствуется. Под облачко запрыгнешь, посмотришь, и там поточек (поток восходящий), начинаешь поднимать. И там держишь его. А сейчас нет ничего пока. Хотя могут и в такую погоду (пасмурно, но дождя пока нет).

Планер построил лет 15 назад, «летал» на нем на чемпионате Казахстана. Это класс электролетов. Их задача такая: мотор включается на 15 секунд, потом 9 минут полета в режиме планера и точная посадка в заданном мес­те. Юрию год до пенсии, живет в Аршалы. Вел там кружок авиамодельный, но сейчас преподает живопись и графику в центре детского творчества.

– Больно дорого обходится нынче наше увлечение, – сетует моделист. – Вон, слышите, мотор пищит. Это таймерки запускают. Там калильный мотор, он целых триста «баксов» стоит!

Нет, не писк, а нарастающий яростный крик. Крещендо этакое! Иду на звук. В полукилометре от основной группы два Сергея: Астрелин и Подлесный отлаживают свои таймерные свободноле­тающие модели класса F1s. Мечтают на чемпионат мира поехать. Хотел в прошлом году Астрелин в Париж съез­дить. Подготовился, да пандемия помешала. А Подлесный успел три раза побывать. В монгольском Улан Баторе, да венгерском Будапеште, да американском Лос-Анджелесе. Не в призах вернулся, но хорошие результаты показал. Это он рассказал про возраст участников. В этой паре он ведущий. Что тут скажешь: педагог по образованию.

– Продуй-ка заправочный штуцер, – велит «коуч», и «ученик» послушно выполняет.

Ртом это делается, если что. Пугаюсь: не вредно ли для здоровья? Ведь топливо для таких – это смесь метанола с касторкой. Глотнешь и гадай, что наступит раньше: слепота или чего получше! Отвечают, что исключено: контакта нет, ведь заправка осуществляется шприцем. Мотор – произведение технического искусства. Японский, поди? Нет, отвечают, в Украине да в России изготавливают. А звук такой высокий оттого, что обороты достигают 30 тыс. в минуту. Суть упражнения в этом классе моделей такова, что самолет взлетает вертикально, причем ровно через четыре секунды таймер выключает мотор, расправляются крылья (а они были сложены вдвое), и начинается свободный полет. На время.

Пока мы разговариваем, на другом конце поля закручивается интрига. Кому-то приходит в голову идея попробовать поднять в воздух планер на буксире за самолетом. Попытались. Почти получилось. А потом произошла и настоящая авиакатастрофа. Изящный желтый аэроплан, едва взмыв в воздух, резко пошел вниз и врезался в землю… Обидно, досадно, но иногда бывает.

Вижу знакомое лицо. Встречал его на хоккейной арене в первые годы «Барыса». Тогда Анатолий Павлов управлял рекламным дирижаблем, который запускали в перерывах матчей. На вопрос, с какого года занимается, отвечает, что не помнит уж, наверное с 1963-го. Начинал в Киргизии, в горах, в ауле. Уже в Казахстане стал чемпионом республики по моделям-копиям, планерам. Мастер спорта СССР. Считаем вместе, сколько моделей построил. Получается штук триста. Разных классов. В последние годы все перешли в основном на радиоуправляемые, благо восточный сосед штампует электронику «по-взрослому». А раньше сами паяли передатчики-приемники, потом появились ГДРовские, советские. К разговору подключается Сергей, который Астрелин. Говорит, что никакая радиомодель по «кайфу» управления не заменит кордовую. Это когда самолет летает вокруг пилота на привязи из двух тонких проволочек, которые называют кордами, и которые позволяют управлять рулем высоты. К нам подтягиваются другие ветераны-единомышленники, вспоминают незаслуженно забытые разновидности авиамоделей. Жалеют, что не приехал сегодня Канат Абдрахманович со своими воспитанниками. Он ведет авиамодельный в центре технического творчества в столице, так что есть продолжатели.

Тусовка переходит в новую фазу, а я собираю аппаратуру и возвращаюсь к машине. Еду окрыленный: ведь даже такого приземленного индивида маленькие самолетики летать научат!