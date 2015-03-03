Нюансы ледовых битв Статьи 767 Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

Хоккеисты из Астаны провели первые две выездные встречи в рамках плей-офф КХЛ против омского "Авангарда". Увы, стартовый поединок не задался – казахстанская команда проиграла со счетом 2:5. Зато вторая схватка осталась за "барсами" – они не дали ни единого шанса "ястребам", обыграв их всухую – 2:0.



В обеих встречах первыми успеха добивались именно астанинцы. Но если в первом матче они так и не смогли удержать преимущество (во многом из-за ошибок защитников во главе с получившим десятиминутное удаление Кевином Даллмэном), то во втором наша оборона была уже более собранной. Получив пять «пробоин» в субботу, в воскресенье команда полностью поменяла тактику.



Никто не спорит – российская команда в мастерстве превосходит казахстанскую, а значит, и бороться с ней надо по-особому. Размен атаками, тем более в отсутствии получившего травму нападающего и капитана "барсов" Брендона Боченски, просто бессмысленен. А вот тактика "выжженной земли" у своих ворот, когда сопернику просто не дают развернуться на этой половине площадки, вполне оправданна.



Теперь серия из двух игр переезжает в Астану. Какую тактику на сей раз изберут казахстанцы против стремительных "ястребов", болельщики смогут увидеть уже сегодня.



...Интересно развиваются события и в рамках ВХЛ. "Сарыарка" также провела две встречи на выезде – она играла против челябинского "Челмета". В одном из матчей карагандинцы праздновали успех, а во втором викторию хозяевам практически подарили.



Первая игра завершилась со счетом 4:2 в пользу "беркутов". Казахстанцы, несмотря на грязную игру со стороны уральцев, смогли контролировать всю встречу, не ввязываясь в драки и проводя результативные атаки.



Совсем иным получился повторный поединок, где "беркуты" уступили с зеркальным счетом 2:4. Наши земляки в этот день играли более степенно, словно и не переживая, что могут уступить. А может, они это сделали намеренно? Ведь следующая встреча должна состояться в Караганде, а побеждать оппонентов всегда приятнее на глазах своих болельщиков.



Есть и другой нюанс: если бы они быстро выбили своих соперников на первом этапе плей-офф (а счет в серии уже был 3:0 в нашу пользу), то их неминуемо ждали бы бесконечные тренировки в ожидании противника по второму кругу.



...Бледно нынче выглядит бывший флагман казахстанского хоккея "Казцинк-Торпедо", также бьющийся в ВХЛ. Ижевская "Ижсталь", дважды победив у себя дома, добилась победы над устькаменогорцами и на выезде. В этот раз россияне победили со счетом 2:1 и прак­тически не оставили шансов восточноказахстанцам на выход в следующий этап розыгрыша Кубка Братины.