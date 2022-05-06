О бюджете и референдуме

Сенат на пленарном заседании под председательством спикера Маулена Ашимбаева принял поправки экономические, скорректировав республиканский бюджет 2022 года, и политические, исключив запрет выносить на референдум изменение статуса Первого Президента Казахстана.

Итак, согласно законам «О внесении изменения в Закон РК «О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2022–2024 годы» и «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы», размер гарантированного трансферта из Национального фонда в респуб­ликанский бюджет в 2022 году увеличивается до 4 030 млрд тенге. Эти средства направляются на дальнейшее обеспечение экономического и инфраструктурного развития страны.

Предлагаемые поправки направлены в том числе и на выполнение поручений Главы государства по усилению социальной защиты граждан. В числе дополнений – финансирование реализации программы повышения доходов населения, Плана по обеспечению продовольственной безопасности, программы по поддержке обрабатывающей промышленности и предпринимательства, устранение последствий январских событий, повышение боевой готовности и оснащенности силовых структур и органов по чрезвычайным ситуациям, а также развитие регионов.

Комментируя принятие этих важнейших законов, Маулен Ашимбаев отметил, что события, произошедшие внутри и за пределами страны, повлияли на экономику страны. Выросли цены на сырье, разгоняется инф­ляция на импортируемые товары, обострились и проблемы, связанные с логистикой. Однако, подчеркнул спикер палаты, руководство страны принимает необходимые меры для защиты нашей экономики и выполнения всех социальных обязательств, направляя почти половину бюджета на социальные расходы.

– Благодаря принятым сегодня поправкам будут дополнительно на 4% проиндексированы пенсии и социальные выплаты, причем начиная уже с апреля. Эта мера кос­нется более четырех миллио­нов человек. Средний размер пенсий повысится на 11% по сравнению с прошлым годом. На Комплексный план по Программе повышения доходов населения выделяются 197 млрд тенге. В уточненном республиканском бюджете на реализацию Плана обеспечения продовольственной безопасности выделяются 238 миллиардов тенге. Увеличиваются и объемы финансирования реального сектора экономики. Уверен, что все эти меры придадут импульс дальнейшему экономическому развитию страны, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния населения, – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Существенно расширяется в уточненном республиканском бюджете и финансирование программ поддержки бизнеса и развития регионов.

– Важно, чтобы выделяемые средства и запланированные мероприятия дали реальные результаты. Каждый тенге рес­публиканского бюджета должен расходоваться эффективно. Необходимо бережно использовать средства из Национального фонда, мы об этом сегодня говорили. Кроме того, необходимо обратить более пристальное внимание и на вопрос финансирования дефицита бюджета через внешние заимствования. Важно не увеличивать долг, а эффективно использовать имеющиеся средства. Поэтому при рассмотрении бюджета важно не допускать финансирования пус­тых и ненужных мероприятий. Просим членов Правительства, акимов и других должностных лиц в дальнейшем учитывать эти вопросы, – сказал председатель Сената.

Вопросы качественного конт­роля над расходованием бюджетных средств также активно поднимались сенаторами в ходе обсуждения вопросов повестки дня. В целом сенаторы, поддержав указанные законы, обозначили перед членами Правительства ряд ключевых вопросов, которые требуют своего решения. В их числе необходимость принятия мер по обеспечению роста экономики, важность индексирования пенсий по инвалидности, улучшения работы по оценке и прогнозированию макро- и микроэкономической ситуации в стране, а также снижение темпов роста внешних займов и объемов трансфертов из Национального фонда.

Так, сенатор Ольга Булавкина подняла вопрос о проблемах, с которыми сейчас сталкиваются отечественные аграрии. По ее словам, негативный эффект экономических санкций в отношении России оказывает свое влияние и на деятельность казахстанских аграриев. Имея тесные экономические связи с Украиной и Россией, Казахстан подвергается особому риску дефицита и перебоев в поставках, аграриям недостаточно объема отечественных семян для посевной, а из-за роста цен поставка уже оплаченных семян по прежней стоимости практически невозможна.

– Цены на удобрения резко выросли, а впоследствии их дефицит может оказать серьезное влияние на сокращение объемов производства и снижение качества растений. Имеет место и задержка поставок сельхозтехники и комплектующих. В итоге весь этот процесс скажется на снижении инвестиционной привлекательности отечественного сельхозпроизводства, конкурентоспособности продукции, приведет к недостаточному уровню развития инфраструктуры внутреннего продовольственного рынка, – отметила Ольга Булавкина.

Для нивелирования негативных тенденций депутат предлагает пересмотреть подходы господдержки агропромышленного комплекса, выделить на субсидирование отрасли дополнительные средства и предоставить фермерам дешевые займы для оборотных и инвестиционных целей. При этом, особо подчеркивает сенатор, важно усилить контроль за расходованием таких средств.

– Необходимо сказать о том, что за последние пять лет государство направило на поддержку аграриев более двух триллионов тенге. При этом все мы знаем о фактах выявленных коррупцион­ных схем в сфере субсидирования АПК. Должностные лица, работники подведомственных организаций МСХ через аффилированные организации выводили многомиллионные инвестсубсидии на строительство, приобретение оборудования и техники, на приобретение племенного маточного поголовья, занимались фальсификацией данных. В связи с чем Правительству необходимо вести жес­точайший контроль над расходованием средств, выделенных на реализацию антикризисных мер, – сказала сенатор.

Правительству необходимо учиться работать в рамках имеющихся средств, так как постоян­ные трансферты из Национального фонда могут негативно отразиться в будущем. Такое мнение сегодня на заседании Сената высказал депутат Мурат Бактиярулы.

Сенатор отметил, что вместо денег Нацфонда можно было эффективнее использовать ранее утвержденные бюджеты. В частности, Мурат Бактиярулы отметил низкий уровень эффективности средств, выделяемых на программу по развитию занятости. По словам депутата, за последние 10 лет на программы занятости направлено около одного триллиона тенге. Однако количество безработных и самозанятых в стране не уменьшилось.

– Несмотря на то что бюджет на решение проблем с безработицей растет с каждым годом, результаты не впечатляют. В скором будущем на рынок труда выйдут еще около 300 тысяч молодых людей, окончивших профтехучилища и вузы, а рынку нужно всего 190 тысяч человек. Это большая проблема, и решить ее можно лишь создавая дополнительные рабочие места, – отметил депутат.

Не оставил без внимания сенатор и проблемы роста цен на продовольственные товары. По его словам, на сдерживание роста цен на продукты питания Правительство выделяет значительные средства, но он сомневается в эффективности их использования. Предложение депутата – направить эти деньги в качестве грантов для малого и среднего бизнеса. Такой шаг оживил бы сферу МСБ.

Сенатор Едил Мамытбеков считает, что ключевые ведомства, ответственные за формирование бюджета, как показывает опыт многократных изменений бюджетов предыдущих лет, не вполне располагают адекватно эффективными научно-методическими инструментами оценки сбалансированности целей и ресурсов.

– В частности, в какой-то мере это подтверждается такой позицией доходов бюджета 2022 года как «уточнение расчетов» на сумму 181,75 миллиарда тенге. Можно понять, что речь идет именно об устранении ошибочных оценок на предыдущих этапах формирования бюджета. Все это не в малой степени выливается в процесс непрерывного использования Национального фонда. Вот и в этом законопроекте на 2022 год трансферт увеличен почти в 2 раза – с 2,4 до 4,03 триллиона тенге. На 2023 и 2024 годы остается на запланированном уровне по 2,2 и 2,0 триллиона тенге. Вместе с тем надо отметить, что нет гарантий, что они не будут пересмотрены в сторону существенного роста в будущие годы, – сказал сенатор

В этой связи, отметил Едил Мамытбеков, не может не вызвать удивление заключение Министерства национальной экономики по оценке социально-экономических последствий закона.

– Цитирую дословно: «Экономические последствия принятия законопроекта характеризуются положительно, поскольку анализ выделения гарантированного трансферта из Национального фонда показывает, что в 2021 году за счет гарантированного трансферта было профинансировано 17,6% расходов республиканского бюджета». Другими словами, трансферт из Нацфонда воспринимается в качестве едва ли не главного инструмента решения бюджетных проблем. Это несколько снижает внимание к основным производственным факторам развития экономики и не мотивирует на системный подход к задачам анализа и прог­нозирования, – сказал депутат.

Недоумевает сенатор и по тому факту, что расходы на реальный сектор экономики предусмотрены всего в объеме 3,4 трлн тенге, или 17,9% ко всем расходам.

– Поэтому трудно представить, как будут создаваться рабочие места, занятость населения, увеличение доходной части бюджета, – отметил сенатор.

Кроме того, сенаторы на заседании рассмотрели Закон «О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан «О рес­публиканском референдуме». Документ предусматривает изменения по правилам признания бюллетеней недействительными при подведении итогов рес­публиканского референдума. Кроме того, уточняется процедура голосования гражданином при реализации своего права на участие в референдуме.

В ходе рассмотрения депутаты предложили внести поправки в закон. Так, по предложению сенаторов, исключается норма, запрещающая выносить на референдум изменение статуса Первого Президента Казахстана. Согласно предыдущей версии документа, вопросы, связанные со статусом Первого Президента, не могли быть предметом республиканского референдума. В редакции Сената эта норма теперь предусматривает, что не могут быть предметом референдума лишь вопросы изменения независимости государства, унитарности и территориальной целостности республики, формы ее правления, основополагающих принципов деятельности республики. С этой поправкой документ был возвращен в Мажилис.