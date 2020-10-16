О чем расскажет древний курган?

Немного истории

Как свидетельствуют источники, за время участия в работе экспедиции Алихан Букейханов накопил большой объем фактического материала по экономике, этнографии и культуре Казах­стана. Ценная информация впоследствии использовалась во многих публикациях, в том числе в заметках «Список обам на реке Слеты (современное название реки – Селеты – прим. авт. ), где есть прямое упоминание памятника Кызылоба, а также сведения о других памятниках из жженого кирпича на берегах данной реки. В заметках говорится, что местные жители украдкой разбирали мавзолеи для хозяйственных нужд. Особо отмечался тот факт, что кирпичи имели квадратную форму и отличались отменным качеством.

– Территория, на которой расположен исследуемый сейчас памятник, в то время относилась к Акмолинскому уезду Коржункульской волости (современный Уалихановский район СКО) и не подверглась заселению только потому, что была признана непригодной для земледелия. Возможно, потому это захоронение уцелело, – отмечает Сабыр Ибраев.

Букейханов в то время был студентом третьего курса Петербургского лесотехнического института. Экспедиция изучала территорию Казахстана на предмет возможности массового переселения крестьян в степные регионы.

Кызылоба представляет собой уникальный археологический памятник, который на удивление и радость ученых-историков, специалистов в этой области сохранился до наших дней. Известно, что А. Букейханов участвовал в статистической экспедиции историка Ф. Щербины, работавшей на территории Казахстана с 1896 по 1903 годы, после принятия «Временных Положений о степном крае 1867–1868 гг.». Та экспедиция была организована Главным управлением земледелия и землепользования Российской империи. Ее целью было изъятие пригодных для сельского хозяйства земель у казахского населения.

– Научно-археологический проект Кызылоба был инициирован институтом социально-гуманитарных исследований «Рухани жаңғыру» Kozybayev university. Был заключен договор с Павлодарским государственным педагогическим университетом (ПГПУ), подтверждены рецензии на археологические работы, – рассказывает директор института СГИ «Рухани жаңғыру», кандидат исторических наук, профессор Сабыр Ибраев. – Инициатором экспедиции выступил известный специалист в области археологии Тимур Смагулов, возглавляющий Margulan centre, который на основе письменных и архивных источников, оставленных Алиханом Букейхановым и Алкеем Маргуланом, установил место расположения археологического памятника. От Северо-Казахстанской области активное участие в экспедиции принимал преподаватель регионального вуза, руководитель студентов по специальности «история» Орал Кусаинов.

Интерес специалистов точно не назовешь преувеличенным. Период средневековья в Северном Казахстане до сих пор представляет собой малоизученную тему. Археологические исследования здесь касались в основном эпохи каменного и бронзового веков. Поэтому недавние раскопки мавзолея Кызылоба близ аула Береке стали большой сенсацией для ученых, археологов, этнографов, увлеченных периодом средневековья. Первая экспедиция по изучению данного объекта была организована в сентябре прошлого года.

– По воспоминаниям Алихана Букейханова, памятник Кызыл­оба хорошо сохранился. Он считался у коренного населения святым местом, не пострадал в период распада Золотой Орды, междоусобных феодальных войн и джунгарского нашествия. Само по себе прекращение жизнедеятельности городища было вызва­но, скорее всего, природными катаклизмами, возможным изменением русла реки Селеты, – предполагает Сабыр Смагулович. – Чтобы представить градостроительство периода Золотой Орды, приведу в пример ее столицу Сарай Бату. Основанный Бату-ханом, сыном Джучи-хана, Сарай Бату был крупным городом того времени, построенным после похода в Западную Европу. Позже его стали называть Сарай Берке, в честь преемника Бату- хана. В период правления Менгу Тимура это был без преувеличения один из наиболее крупных городов средневековой Европы. Профессор Ф. Баллод, проводивший раскопки Сарай Бату в 1922 году, утверждал, что его площадь равнялась приблизительно 36 квад­ратных километров. Город был расположен на восьми холмах и тянулся на 12 километров вдоль притока Ахтубы и километра на три вглубь от реки Едель (Волга). Построенный в XIV веке в течение 30–50 лет, он поражал воображение современников.

Сабыр Ибраев привел в подтверждение своих слов цитату из письменных воспоминаний известного путешественника того времени Ибн-Баттута. Он писал: «Город Сарай – один из красивейших городов, достигший чрезвычайной величины, на ровной земле, переполненный людьми, с красивыми базарами и широкими улицами». Впоследствии, рассказывает профессор, город подвергся захвату со стороны Ивана Грозного. Позже, в XIXвеке, его разрушенные строе­ния настолько удивили своей красотой Александра Пушкина, что он упомянул о нем в поэме «Сказка о царе Салтане».

– Думается, здесь уместны такие сравнения. В XIII веке в Риме проживали порядка 35 тысяч человек, в Париже в XIV веке – 58 тысяч, а в Сарай Берке в этот отрезок времени проживали около 100 тысяч человек, – говорит Сабыр Ибраев.

По словам директора института социально-гуманитарных исследований «Рухани жаңғыру», результаты работ, проведенных в последние годы казахстанскими археологами, позволяют уверенно говорить о существовании в степной зоне Казахстана культурно-политических центров, сопоставимых с уже известными и хорошо изученными золотоордынскими центрами Хорезма, Улытау, Урало-Поволжья и Крыма.

По следам Золотой Орды

К изучению объекта североказахстанские и павлодарские археологи, как известно, приступили осенью 2019 года.

– Организационные мероприятия носили первичный характер. Работы были проведены лишь на северо-восточной части одного из семи курганов. Тем не менее налицо открытие целого городища, уникального памятника средневековой городской культуры. До сего времени ученым и специалис­там подобные архео­логические памятники были известны только на юге и западе Казахстана. Это не праздные суж­дения случайных свидетелей, а мнение специалис­тов, непосредственно проводивших раскопки, – подчеркивает Сабыр Ибраев.

Рекогносцировочными раскопками ученые вскрыли участок мавзолея, в котором выявили хорошо сохранившийся северо-восточный угол сооружения и фрагмент семейной усыпальницы-гурханы с кирпичным полом, на котором зафиксированы остатки четырех ступенчатых надгробий. Они выложены в виде так называемого ложного свода. Кладка производилась на глиняном и алебастровом растворе (ганче).

По мнению ученых, в усыпальнице, относящейся к середине – второй половине XIV–XV веков, были захоронены представители правящего дома чингизидов из династии Джучи-хана (Жошы хана).

– Одно из погребений, представляющее собою кирпичный склеп, оказалось непреднамеренно разрушенным в недавнем прошлом при сооружении топознака. В заполнении склепа вместе с останками человека найдены золотая серьга в виде вопросительного знака с подвес­кой и бирюзовыми вставками, а также две декоративные миниатюрные серебряные нашивки, – продолжает Сабыр Смагулович. – Также в ходе археологической разведки местности и анализа спутниковых снимков и материалов аэрофотосъемки с беспилотных летательных аппаратов выявлены многочисленные следы древней ирригации в виде плотин и арыков, что является свидетельством развитого оседлого земледелия и может, в свою очередь, указывать на былое расположение здесь поселений.

Обнаруженные мавзолеи могут стать началом больших археологических открытий и дают основание строить самые смелые предположения, в частности о том, что в золотоордынскую эпоху в долине реки Селеты размещался ранее неизвестный нау­ке крупный культурно-политический и сакральный центр кочевников, населявших степи Северного Казахстана и Западной Сибири. На это указывают и руины других, еще не изучавшихся средневековых мавзолеев, а также остатки ремесленных сооружений и древней ирригации – системы арыков и находки сосудов от водоподъемных механизмов – чигирей.

Реконструкция исторического прошлого

В нынешнем году ученые продолжили исследование памятников древности в долине реки Селеты. В начале июня участники очередной экспедиции, половина из которых студенты, выехали в Северо-Казахстанскую область. Там для них был разбит лагерь с постройкой для проживания и полевой кухней. Археологи настраивались на масштабную и плодотворную работу с древним мавзолеем, но их планам помешал коронавирус. В июле с введением очередного карантина изучение кургана пришлось приостановить. Однако уже осенью археологи возобновили раскопки. На данный момент площадь вскрытого участка составляет 700 кв. м. Они полны энтузиазма и надеются найти ценные артефакты, поделиться открытиями из истории древнего городища.

И первые находки впечатляют. В этом археологическом сезоне найдены 4 серебряные монеты, отчеканенные в столице Золотой Орды, серебряное зеркало, около 20 железных предметов быта и керамическая посуда.

– Находки свидетельствуют о том, что здесь процветали торговля, искусство, строительство, были у жителей экономические отношения с различными странами Востока, – рассказывает руководитель археологической экспедиции Тимур Смагулов. – Все это совершенно меняет представление о степях Северного Казахстана.

Найденные артефакты детально изучаются в полевой лаборатории, исследуются и проходят процесс реставрации. Современные технологии и 3D-моделирование помогают ученым воссоздать первозданный вид изделий.

– На зеркале, например, имеем два вида ткани. По моим предположениям, – говорит эксперт из Украины, заведующая международной исследовательской лабораторией «Умай» Татьяна Крупа, – это может быть китайский шелк. Мы можем говорить о том, что Великий шелковый путь здесь проходил.

Специалисты подчеркивают: информативных письменных источников, которые бы давали полную картину исторических процессов на севере и востоке Сарыарки в Средневековье, нет. Именно поэтому новейшие археологические материалы, которые удастся собрать в результате раскопок на Кызылобе, станут ценной составляющей для реконструкции исторического прошлого значительной территории нашей страны, этногенеза и этнической территории казахского народа.

– Раскопки мавзолея в урочище Кызылоба являются продолжением реализации Государственной программы «Культурное ­наследие Казахстана», принятой по инициативе Первого Президента Казахстана в 2004 году, – отмечает директор института СГИ «Рухани жанғыру» Сабыр Ибраев. – Елбасы Нурсултан ­Назарбаев писал: «В нашей стране нет египетских пирамид и римского Колизея, но роль номадов, живших в древности на территории Казахстана, неоце­нима не только для Евразии, но и для мировой истории. Мы должны на мировом уровне показать величие степной цивилизации – это одна из главных задач программы «Культурное наследие». Памятник средневековой городской архитектуры, обнаруженный в Северном Казахстане, приоткрывает новые страницы отечест­венной истории, связанные с формированием государственности на территории Сарыарки в эпоху Золотой Орды и Казахского ханства».

В числе приоритетных задач – не только его изучение и оценка, но и сохранение, а также популяризация уникального археологического материала. Уже сейчас, на стадии раскопок, Центр по сохранению историко-культурного наследия СКО совместно с учеными и при поддержке руководства области приступил к разработке проекта по созданию туристического маршрута и музеефикации изучаемого объекта.