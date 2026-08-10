Августовское ЕНТ началось в Казахстане

В первый день проведения ЕНТ сдают более 6,7 тыс. человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Министерстве науки и высшего образования сообщили о старте августовского ЕНТ, которое продлится до 14 августа, сообщает Kazpravda.kz

По данным Миннауки, на участие в тестировании было принято более 30 тысячи заявлений. 65% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 35% – на русском, 100 человек – на английском языке.

В августовском ЕНТ принимают участие выпускники школ и колледжей текущего года и прошлых лет, кандасы (лица казахской национальности, не являющиеся гражданами Республики Казахстан), выпускники организаций среднего образования, обучавшиеся за рубежом, студенты, желающие перевестись с творческих образовательных программ на другие направления подготовки, с других образовательных программ на педагогические направления, а также лица, зачисленные в вузы на платной основе, не набравшие пороговые баллы в предыдущем учебном году.

Кроме того, выпускники колледжей, планирующие продолжить обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить по результатам собеседования. Прием в этом случае осуществляется приемными комиссиями вузов.