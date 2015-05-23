О чем расскажут архивы 536 Максут ИРЖАНОВ

В сборник вошли документы, найденные в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации и Национальном архиве Рес­публики Беларусь. Эти документы рассказывают об Акмолинске в годы войны, о боевых путях дивизий, сформированных в Акмолинске (310-я, 387-я, 29-я стрелковые и 106-я кавалерийская дивизии), а также документы о партизанах-казах­станцах, участвовавших в партизанском движении в Беларуси. Фотодокументальная выставка под одноименным названием «Говорят архивы…» знакомила с впервые представленными уникальными документами по истории Великой Отечественной.

В мероприятии приняли участие ветераны войны-акмолинцы Мнайдар Боранбаев, Мария Полторацкая, Кадан Бекенов, чрезвычайные и полномочные послы Российской Федерации и Республики Беларусь в Казахстане Михаил Бочарников и Анатолий Ничкасов, а также председатель Центрального совета РОО «Организация ветеранов Респуб­лики Казахстан» Омирзак Озганбаев, историки-архивисты Карагандинской и Северо-Казахстанской областей, родственники акмолинцев, погибших на фронтах, и будущие защитники нашей родины – воспитанники респуб­ликанской школы «Жас Улан».

– Хочу поблагодарить Управление архивов и документации и Государственный архив Астаны за издание этой замечательной книги, – сказал Михаил Бочарников. – В наши дни любое дополнение к истинной истории Великой Отечественной войны важно как никогда. Это еще один достойный ответ тем, кто пытается исказить историю или переписать ее…

Анатолий Ничкасов зачитал благодарственное письмо за подписью президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и показал юбилейную медаль «70 лет освобождению Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков» на имя Курмангула Баймагамбетова, погибшего при защите Витебска. Награда была вручена внучке казахского героя Балхие Баймагамбетовой.

Ветеран войны, участник штурма Берлина Кадан Бекенов рассказал о своем боевом пути и отметил, что подобные проекты имеют огромное значение в патриотическом воспитании молодежи.

Председатель Цент­рального совета ветеранов Омирзак Озганбаев напомнил, что сарыаркинская земля дала 47 Героев Советского Союза и 7 полных кавалеров ордена Славы. Он подчеркнул своевременность выхода документальной книги «Говорят архивы…» и то, что она была выпущена казахстанскими архивистами при помощи работников архивов России и Беларуси. Здесь собраны неопубликованные данные об Акмолинской области и ее жителях в годы войны, фамилии живых, погибших, умерших после войны, без вести пропавших и до сих пор не найденных акмолинцев, защищавших страну от врага. Эти уникальные документы – взгляд на историю войны в отдельном регионе Казахстана.

Завершилась презентация небольшим концертом, подготовленным жасулановцами и представителями творческих коллективов столицы.