О фермерстве – в родственном кругу

Заседание «круглого стола», за которым собрались участники, так и назвали: «АПК глазами родителей фермеров».

По мнению кандидата в Мажилис Парламента по партийному списку «Ауыла» Кайрата Айтуганова, помощь, выделяемая государством фермерам, доходит до них с большим трудом или не доходит вовсе. Фермер, в особенности молодой, чаще всего делится своими проблемами с близкими. Может быть, именно они могут сказать, что их сын, муж, брат недоговаривают о проблемах фермерства. Поэтому было решено собрать и выслушать их.

Следующим пунктом программы ауыловцев в этот день стала встреча с местными аграриями на базе конезавода ТОО «Қазақ тұлпары», в ходе которой были рассмотрены вопросы развития Костанайской породы лошадей. Кроме того, представители «Ауыла» поинтересовались готовностью к весенне-полевым работам в ТОО «Сельскохозяйственная опытная станция «Заречное».