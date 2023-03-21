О горизонтах карьерного роста и не только

Информационно-разъяснительная группа под руководством заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова провела ряд встреч в семи гарнизонах западного и восточного регионов страны. Мероприятиями были охвачены солдаты срочной службы, военнослужащие по контракту и члены их семей, военные пенсионеры и ветераны Вооруженных сил.

В ходе встреч были даны разъяс­нения по вопросам жилищного, медицинского и пенсионного обеспечения военнослужащих, а также доведены результаты деятельности рабочей группы при Правительстве по совершенствованию пенсионного законодательства. В соответствии с поручениями, данными на заседании Совета безопасности, вопросы пенсионного обеспечения прорабатываются рабочей группой при Правительстве. Ею предварительно в положительном ключе рассмотрены вопросы индексации пенсии военнослужащим, призванным после первого января 1998 года и уволенным после первого января 2016 года.

Решаются вопросы предоставления права на получение пенсионных выплат военнослужащим, уволенным со службы по истечении срока контракта и имеющим достаточную выслугу и трудовой стаж для этого. В настоящее время в проект Социального кодекса внесены дополнения о возможнос­ти предоставления права единовременного использования остатков пенсионных накоплений военным пенсионерам в полном объеме на улучшение жилищных условий и оплату лечения.

Реальные шаги сделаны для повышения престижа воинской службы. В прошлом году подписан меморандум с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, предоставляющий отсрочку платежей по банковским займам и мик­рокредитам военнослужащим на период прохождения ими срочной воинской службы. На сегодняшний день льготой воспользовались около семи тысяч солдат срочной службы.

Также Министерство обороны заключило соглашения с 45 вузами страны, согласно которым граждане, отслужившие установленный срок срочной воинской службы, в течение двух лет могут поступить в высшие учебные заведения без сдачи ЕНТ.

Заместитель министра обороны побеседовал с солдатами, узнал об их планах на будущее, рассказал о порядке поступления и условиях обучения в военных вузах страны. Он отметил, что в период учебы курсанты обеспечиваются бесплатным проживанием, питанием, вещевым довольствием, медицинским обслуживанием и получают стипендию. Поступление в учебные заведения Минобороны открывает для них горизонты карьерного роста, а также возможности дальнейшего обучения в рамках многоуровневой системы образования, в том числе за рубежом.