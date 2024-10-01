О качестве здравоохранения и юридической помощи
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Под председательством Игоря Рогова состоялось заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК, посвященное обсуждению деятельности Министерства здравоохранения по обеспечению конституционных прав граждан на охрану здоровья и получения квалифицированной медпомощи, а также развития института адвокатуры. В его работе приняли участие представители государственных органов, депутаты Парламента, омбудсмены, представители международных и неправительственных организаций, адвокатуры, других институтов внесудебной защиты прав человека, учреждений образования.