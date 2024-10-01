О качестве здравоохранения и юридической помощи

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Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

Под председательством Игоря Рогова состоялось заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК, посвященное обсуждению деятельности Министерства здравоохранения по обеспечению конституционных прав граждан на охрану здоровья и получения квалифицированной медпомощи, а также развития института адвокатуры. В его работе приняли участие представители государственных органов, депутаты Парламента, омбудсмены, представители международных и неправительственных организаций, адвокатуры, других институтов внесудебной защиты прав человека, учреждений образования.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала о результатах внедрения обязательного социального медицинского страхования, развитии инфраструктуры здравоохранения, оснащении мед­организаций, развитии фармацевтической отрасли.

По ее словам, финансирование в онкогематологической помощи выросло в четыре раза, что является важным аспектом для борьбы с онкологическими заболеваниями в Казахстане. Введение ОСМС позволило улучшить качество и доступность медицинских услуг по всей стране. Увеличение объема стационарозамещающей помощи увеличилось в 1,2 раза, что позволило большему числу пациентов получать необходимые медуслуги вне стационаров. В четыре раза увеличились финансирование дневных стационаров и расходы на высокотехнологичные медуслуги.

– Для лечения острых нарушений мозгового кровообращения в республике действует 81 инсультный центр. При остром коронарном синдроме специализированную медпомощь населению оказывают 48 центров коронарного вмешательства, – сообщила Акмарал Альназарова.

Ряд направлений отечественной медицины успешно конкурирует на международном уровне. С момента открытия единственного в Центральной Азии комплекса гамма-нож в Национальном центре нейрохирургии проведена 361 радиохирургическая операция для лечения заболеваний центральной нервной сис­темы. В кардиохирургическом центре Астаны осуществляется имплантация искусственного левого желудочка сердца для механической поддержки кровообращения. В рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» запланировано строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, 99 из которых построены в 2023 году.

Члены комиссии активно принимали участие в дискуссии, озвучив немало проблемных вопросов в сфере здравоохранения, а также поделились рекомендациями по их разрешению.

Председатель Республиканской коллегии адвокатов Айдын Бикебаев сообщил об основных положениях рассматриваемого в Мажилисе законопроекта о внесении изменений в действую­щее законодательство об адвокатской деятельности, который инициирован депутатами. Он озвучил ряд предложений по расширению процессуальных прав адвокатов и обеспечению их правовой защиты в ходе профессиональной деятельности.

– Считаю, что нужно расширить круг лиц, несущих административную ответственность за воспрепятствование деятельности адвоката, а также предоставить адвокатам право на свободный доступ в здания правоохранительных органов с использованием технических средств – таких как ноутбуки и смартфоны. Кроме того, пора увеличить ставки оплаты труда адвокатов, предоставляющих государственную юридическую помощь, и внедрить механизмы страхования профессиональной ответственности адвокатов. Также нелишне изучить международный опыт в оказании бесплатной юридической помощи и внедрения системы Pro bono для социально уязвимых слоев населения, – резюмировал адвокатов Айдын Бикебаев.

В свою очередь вице-министр юстиции Лаура Мерсалимова рассказала, что в рамках проводимой в стране политики цифровизации в помощь адвокатам и юридическим консультантам внедрена информационная сис­тема «Е-заң көмегі». Благодаря ей адвокаты назначаются оперативно, тем самым обеспечивается своевременная защита граждан, попавших в орбиту уголовного преследования. Дела между адвокатами распределяются равномерно, а оплата за их услуги происходит незамедлительно.

Вице-министр также акцентировала внимание на вопросе качества оказываемой юридической помощи:

– Анализ качества юридической помощи в Казахстане требует комплексного подхода, который включает оценку профессиональных знаний, практических навыков, этических норм и отзывов клиентов. Важно учитывать законодательные требования и механизмы контроля за деятельностью адвокатов, чтобы обеспечить защиту прав граждан и качество юридических услуг.

Из анализа поступивших в органы юстиции жалоб следует, что причинами недовольства граждан работой адвокатов становятся нарушение ими норм Кодекса профессиональной этики, неисполнение профессиональных обязанностей, в частности умышленное затягивание дела, в том числе и по возврату уплаченных денежных средств за оказание юридической помощи.

Члены комиссии рекомендовали принять конкретные меры, направленные на расширение процессуальных прав адвокатов и обеспечение их правовой защиты в ходе профессиональной деятельности, а также проводить целенаправленную системную работу по улучшению качества оказания юридической помощи. По результатам дискуссии председатель комиссии Игорь Рогов внес предложение о создании под руководством Айдына Бикебаева рабочей группы по комплексному реформированию адвокатской деятельности и разработке проекта соответствующего концептуального документа.

#права человека #заседание #комиссия #Игорь Рогов

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