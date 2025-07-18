О качестве жизни шел разговор

Депутаты в регионах
4
Ольга Орлова

Условия жизни, качество образования, доступность здравоохранения и состояние инфраструктуры в регионах проверили сенаторы во время посещения городов и сел страны.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Сенатор Айнур Аргынбекова посетила Абайский и Бескарагайский районы области Абай. Основное внимание было уделено состоянию сельской медицины и обеспечению условий для летнего отдыха детей. В Абайском районе парламентарий ознакомилась с работой новых фельдшерско-акушерских пунктов в аулах Орда, Медеу и Саржал. Медпункты появились благодаря Национальному проекту «Модернизация сельского здравоохранения» и уже введены в эксплуатацию. Однако, как отметила сенатор, остаются нерешенными вопросы по благоустройству территории, доступу к септикам, оснащению внутренних помещений.

– Сельская медицина – это не только здание и оборудование, но прежде всего – доступность и качество помощи для людей. ФАПы, которые мы посетили, соответствуют основным стандартам, но требуют доведения до конца всех сопутствующих работ – от благоустройства до обеспечения санитарных условий. Важно, чтобы каждый житель, даже в отдаленном селе, чувствовал внимание государства к своему здоровью, – отметила сенатор.

Депутат также посетила Абайскую районную больницу, где ознакомилась с работой отделений, обсудила с руководством вопросы обеспечения санитарным транспортом, дефицита медицинских кадров и необходимости капитального ремонта здания. Отдельное внимание в поездке было уделено проблеме затягивания сроков ввода в эксплуатацию детского лагеря в селе Кенгирбай би и спортивного модуля в селе Кокбай.

С реализацией социальных проектов и подготовкой к отопительному сезону ознакомились сенаторы Бекболат Орынбеков и Сакен Арубаев, посетив Жамбылскую область. В Меркенском районе сенаторы ознакомились с состоянием котельных и подготовкой к отопительному сезону. В частности, они осмотрели ход замены теплотрассы средней школы № 18 имени А. Косанулы, где на сегодняшний день работы выполнены на 80%. Также парламентарии встретились с предпринимателями, реализующими проекты в рамках инициативы «Ауыл аманаты». В селе Екпенды депутаты ознакомились с развитием бизнеса, получившего льготное финансирование. В селе Андас батыра осмотрели строительство оросительного канала – ключевого объекта для водоснабжения и сельского хозяйства. Сенаторы подчеркнули важность поддержки сельского предпринимательства и адресного доведения всех мер господдержки.

– Сегодня депутаты Сената не только принимают законы, но и ведут работу по внесению поправок в ранее принятые законодательные акты, требующие доработки. С целью повышения качества будущих законов мы выезжаем в регио­ны, встречаемся с жителями отдаленных сельских округов и ведем с ними прямой диалог. Ведь при совершенствовании законопроектов крайне важно учитывать предложения, замечания и реальные потребности сельских жителей. Качество закона возрастает тогда, когда в нем отражен голос народа, – отметил Бекболат Орынбеков.

В Кордайском районе сенаторы посетили центральную районную больницу и школу-гимназию № 1 имени Д. Конае­ва, где обсудили вопросы качества образования и здравоохранения, а также ознакомились с подготовкой котельной к предстоящему отопительному сезону.

Реконструкцию высокогорного катка «Медеу» с сохранением исторического облика обсудили сенаторы Жанна Асанова и Нурия Ниязова во время встречи с руководителями ключевых спортивных объектов Алматы. В обсуждении приняли участие руководители ТОО «Дирекция спортивных сооружений города Алматы», а также управляющие таких знаковых объектов, как «Спортивно-тренировочный комплекс», «Центральный стадион» и высокогорный каток «Медеу».

Главной темой встречи стали вопросы поэтапной реконструкции катка с сохранением его историко-архитектурного облика, а также планы по модернизации инженерной инфраструктуры, улучшению условий для спортсменов и гостей, внедрению современных технологических решений и повышению энергоэффективности объектов.

По словам сенаторов, особый акцент при реконструкции одного из самых посещаемых спортивных комплексов в стране должен быть сделан на соблюдении экологического баланса и минимизации неудобств для посетителей. Отмечено, что все работы должны производиться без остановки деятельности спортивного сооружения.

О приоритетах государственной политики жителям Шымкента рассказали Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова. Депутаты сообщили об основных итогах прошедшей парламентской сессии, последних изменениях в законодательстве и ключевых направлениях государственной политики. Особое внимание было уделено поправкам, направленным на повышение качества жизни населения, защиту прав граждан и совершенствование системы правосудия. В числе обсуж­даемых тем – государственная жилищная политика, жилищно-коммунальное хозяйство, борьба с незаконным оборотом наркотиков и вопросы, касающиеся уголовного законодательства. Жители мегаполиса активно задавали вопросы о городской инфраструктуре, строительстве соцобъектов, коммунальных услугах, благоустройстве, развитии бизнеса, образовании и здравоохранении.

– Устойчивое развитие регионов невозможно без постоянного диалога с населением. Такие встречи помогают выявлять актуальные проблемы и находить решения, соответствующие реальным потребностям людей. Рабочие поездки позволяют лично ознакомиться с ситуа­цией, услышать мнения граждан, бизнеса и общественных организаций. Это основа справедливой и ответственной законодательной политики, – отметил Нурлан Бекназаров.

Сенатор Ольга Булавкина (на снимке) встретилась с представителями местных исполнительных органов и жителями Алтайского и Катон-Карагайского райо­нов Восточно-Казахстанской области. Главными темами встречи стали вопросы качества возводимых в регионе объектов, а также финансирование в рамках государственных программ.

В селе Улкен Нарын депутат посетила недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс. Работы здесь начались еще в 2021 году, но в настоящее время полностью остановлены – выполнено лишь 35% от общего объема. Там же сенатор ознакомилась с ходом возведения новой музыкальной школы. Ольга Булавкина подчеркнула необходимость своевременного завершения строительства и оснащения школы современным оборудованием.

Депутат также побывала на молочной ферме в селе Полянское, благодаря работе которой создано несколько десятков рабочих мест. Еще одним пунктом поездки стала строительная площадка новой туристической базы «Алтай Хамир». Проект реализуется по программе «Ауыл Аманаты» и в перспективе должен стать популярным местом семейного отдыха. Кроме того, в Катон-Карагайском районе сенатор ознакомилась с реконструкцией водопроводных сетей.

#депутаты #регионы #Сенат

Популярное

Все
Школы оснастят экобоксами для раздельного сбора отходов
В Атырау свекла слаще
Комплексные меры – положительный результат
Продавцы вернули алматинцам почти 285 млн тенге
Золото северных лесов
Судьбы дороги разные...
Трудна дорога в гору
Вспомните себя
Уборка у обочины
Казахстанская шахматная школа – одна из лучших
Сохраняя бодрость духа
Стремиться к лучшему
Так вперед, по тропе – навстречу судьбе…
Пусть горизонты новые зовут
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов
Новые обитатели огородов
У природы нет плохой погоды…
В Караганде подорожает проезд в автобусе
На съезде профсоюзов в Астане утвердили Резолюцию в поддержку реформ Токаева
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
25-летнюю теннисистку из Индии застрелил ее отец
Токаев поздравил Президента Монголии с праздником Наадам
Колония «супермуравьев» приближается к Великобритании
Ермек Кошербаев ознакомился с туристической инфраструктурой Капшагайского водохранилища
День работников рыбного хозяйства
Пока не поздно: как предотвратить возникновение онкологии
Астанчан призвали внимательно выбирать частные образовательные учреждения
Возврат активов: драгоценности на торгах оказались никому не нужны
Способен дать фору другим
Казахстан повышает уровень жизни – Global Banking & Finance Review
Жительница области Абай продала всё свое имущество, чтобы избежать судебного взыскания
Президент принял главу правления нацкомпании «QazaqGaz»
Подельника «Дикого Армана» экстрадировали из ОАЭ
3,6 млрд тенге выделили из резерва Правительства на ремонт теплосетей Актау
Выставка «Древний Туркестан и наследие Яссауи» открылась в Уфе
Fatality: как уберечь ребенка от последнего шага
Амир Омарханов вышел в полуфинал юниорского Уимблдона
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Закон Республики Казахстан
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Из Рабочего поселка – в Париж
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».

Читайте также

Качество, количество и сроки
Перспективы развития музея «Есік»
Ценность Человека труда
Каждое обращение будет проработано

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]