Сенатор Айнур Аргынбекова посетила Абайский и Бескарагайский районы области Абай. Основное внимание было уделено состоянию сельской медицины и обеспечению условий для летнего отдыха детей. В Абайском районе парламентарий ознакомилась с работой новых фельдшерско-акушерских пунктов в аулах Орда, Медеу и Саржал. Медпункты появились благодаря Национальному проекту «Модернизация сельского здравоохранения» и уже введены в эксплуатацию. Однако, как отметила сенатор, остаются нерешенными вопросы по благоустройству территории, доступу к септикам, оснащению внутренних помещений.

– Сельская медицина – это не только здание и оборудование, но прежде всего – доступность и качество помощи для людей. ФАПы, которые мы посетили, соответствуют основным стандартам, но требуют доведения до конца всех сопутствующих работ – от благоустройства до обеспечения санитарных условий. Важно, чтобы каждый житель, даже в отдаленном селе, чувствовал внимание государства к своему здоровью, – отметила сенатор.

Депутат также посетила Абайскую районную больницу, где ознакомилась с работой отделений, обсудила с руководством вопросы обеспечения санитарным транспортом, дефицита медицинских кадров и необходимости капитального ремонта здания. Отдельное внимание в поездке было уделено проблеме затягивания сроков ввода в эксплуатацию детского лагеря в селе Кенгирбай би и спортивного модуля в селе Кокбай.

С реализацией социальных проектов и подготовкой к отопительному сезону ознакомились сенаторы Бекболат Орынбеков и Сакен Арубаев, посетив Жамбылскую область. В Меркенском районе сенаторы ознакомились с состоянием котельных и подготовкой к отопительному сезону. В частности, они осмотрели ход замены теплотрассы средней школы № 18 имени А. Косанулы, где на сегодняшний день работы выполнены на 80%. Также парламентарии встретились с предпринимателями, реализующими проекты в рамках инициативы «Ауыл аманаты». В селе Екпенды депутаты ознакомились с развитием бизнеса, получившего льготное финансирование. В селе Андас батыра осмотрели строительство оросительного канала – ключевого объекта для водоснабжения и сельского хозяйства. Сенаторы подчеркнули важность поддержки сельского предпринимательства и адресного доведения всех мер господдержки.

– Сегодня депутаты Сената не только принимают законы, но и ведут работу по внесению поправок в ранее принятые законодательные акты, требующие доработки. С целью повышения качества будущих законов мы выезжаем в регио­ны, встречаемся с жителями отдаленных сельских округов и ведем с ними прямой диалог. Ведь при совершенствовании законопроектов крайне важно учитывать предложения, замечания и реальные потребности сельских жителей. Качество закона возрастает тогда, когда в нем отражен голос народа, – отметил Бекболат Орынбеков.

В Кордайском районе сенаторы посетили центральную районную больницу и школу-гимназию № 1 имени Д. Конае­ва, где обсудили вопросы качества образования и здравоохранения, а также ознакомились с подготовкой котельной к предстоящему отопительному сезону.

Реконструкцию высокогорного катка «Медеу» с сохранением исторического облика обсудили сенаторы Жанна Асанова и Нурия Ниязова во время встречи с руководителями ключевых спортивных объектов Алматы. В обсуждении приняли участие руководители ТОО «Дирекция спортивных сооружений города Алматы», а также управляющие таких знаковых объектов, как «Спортивно-тренировочный комплекс», «Центральный стадион» и высокогорный каток «Медеу».

Главной темой встречи стали вопросы поэтапной реконструкции катка с сохранением его историко-архитектурного облика, а также планы по модернизации инженерной инфраструктуры, улучшению условий для спортсменов и гостей, внедрению современных технологических решений и повышению энергоэффективности объектов.

По словам сенаторов, особый акцент при реконструкции одного из самых посещаемых спортивных комплексов в стране должен быть сделан на соблюдении экологического баланса и минимизации неудобств для посетителей. Отмечено, что все работы должны производиться без остановки деятельности спортивного сооружения.

О приоритетах государственной политики жителям Шымкента рассказали Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова. Депутаты сообщили об основных итогах прошедшей парламентской сессии, последних изменениях в законодательстве и ключевых направлениях государственной политики. Особое внимание было уделено поправкам, направленным на повышение качества жизни населения, защиту прав граждан и совершенствование системы правосудия. В числе обсуж­даемых тем – государственная жилищная политика, жилищно-коммунальное хозяйство, борьба с незаконным оборотом наркотиков и вопросы, касающиеся уголовного законодательства. Жители мегаполиса активно задавали вопросы о городской инфраструктуре, строительстве соцобъектов, коммунальных услугах, благоустройстве, развитии бизнеса, образовании и здравоохранении.

– Устойчивое развитие регионов невозможно без постоянного диалога с населением. Такие встречи помогают выявлять актуальные проблемы и находить решения, соответствующие реальным потребностям людей. Рабочие поездки позволяют лично ознакомиться с ситуа­цией, услышать мнения граждан, бизнеса и общественных организаций. Это основа справедливой и ответственной законодательной политики, – отметил Нурлан Бекназаров.

Сенатор Ольга Булавкина (на снимке) встретилась с представителями местных исполнительных органов и жителями Алтайского и Катон-Карагайского райо­нов Восточно-Казахстанской области. Главными темами встречи стали вопросы качества возводимых в регионе объектов, а также финансирование в рамках государственных программ.

В селе Улкен Нарын депутат посетила недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс. Работы здесь начались еще в 2021 году, но в настоящее время полностью остановлены – выполнено лишь 35% от общего объема. Там же сенатор ознакомилась с ходом возведения новой музыкальной школы. Ольга Булавкина подчеркнула необходимость своевременного завершения строительства и оснащения школы современным оборудованием.

Депутат также побывала на молочной ферме в селе Полянское, благодаря работе которой создано несколько десятков рабочих мест. Еще одним пунктом поездки стала строительная площадка новой туристической базы «Алтай Хамир». Проект реализуется по программе «Ауыл Аманаты» и в перспективе должен стать популярным местом семейного отдыха. Кроме того, в Катон-Карагайском районе сенатор ознакомилась с реконструкцией водопроводных сетей.