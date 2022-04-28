О ложных сообщениях

Вчера Генеральная прокуратура выступила со специальным обращением к населению страны.

В обращении говорится, что в последнее время участились случаи заведомо ложных сообщений террористического характера. Как правило, сообщается о наличии взрывного устройства в учебных заведениях, торговых центрах, аэропортах, вокзалах и других местах массового скопления людей. Мероприятия по проверке указанных фактов отнимают много времени и ресурсов, на место происшествия выезжают полиция, спасатели, кинологи, пожарные, бригады скорой помощи, следственно-оперативные группы. В результате экстренные службы отвлекаются от реальных задач по спасению тех, кому дейст­вительно угрожает опасность или нужна срочная помощь.

При проведении этих действий нарушается нормальный режим работы предприятий, которые стали объектом такой атаки. Как следствие, это может привести к панике и жертвам при эвакуа­ции людей.

Указанные деяния, напоминают в Генпрокуратуре, влекут уголовную ответственность по статье 273 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет. В целом с 2016 года за заведомо ложные сообщения об акте терроризма судами осуж­дены 236 лиц, из них 147 – к лишению свободы. С виновных взыскан материальный ущерб, причиненный ложным вызовом экстренных служб.

С учетом изложенного Генеральная прокуратура призвала граждан, средства массовой информации, пользователей социальных сетей быть бдительными, не распространять, а пресекать размещение заведомо ложных сообщений об актах терроризма, не оказывать содейст­вие авторам таких сообщений.

При наличии сведений о готовящемся или совершенном преступлении Генпрокуратура просит незамедлительно информировать правоохранительные и специальные органы, сообщается на сайте ведомства.