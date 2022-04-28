Свежий выпуск О ложных сообщениях 28 апреля 2022 г. 4:11 Вчера Генеральная прокуратура выступила со специальным обращением к населению страны. В обращении говорится, что в последнее время участились случаи заведомо ложных сообщений террористического характера. Как правило, сообщается о наличии взрывного устройства в учебных заведениях, торговых центрах, аэропортах, вокзалах и других местах массового скопления людей. Мероприятия по проверке указанных фактов отнимают много времени и ресурсов, на место происшествия выезжают полиция, спасатели, кинологи, пожарные, бригады скорой помощи, следственно-оперативные группы. В результате экстренные службы отвлекаются от реальных задач по спасению тех, кому действительно угрожает опасность или нужна срочная помощь. При проведении этих действий нарушается нормальный режим работы предприятий, которые стали объектом такой атаки. Как следствие, это может привести к панике и жертвам при эвакуации людей. Указанные деяния, напоминают в Генпрокуратуре, влекут уголовную ответственность по статье 273 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет. В целом с 2016 года за заведомо ложные сообщения об акте терроризма судами осуждены 236 лиц, из них 147 – к лишению свободы. С виновных взыскан материальный ущерб, причиненный ложным вызовом экстренных служб. С учетом изложенного Генеральная прокуратура призвала граждан, средства массовой информации, пользователей социальных сетей быть бдительными, не распространять, а пресекать размещение заведомо ложных сообщений об актах терроризма, не оказывать содействие авторам таких сообщений. При наличии сведений о готовящемся или совершенном преступлении Генпрокуратура просит незамедлительно информировать правоохранительные и специальные органы, сообщается на сайте ведомства.