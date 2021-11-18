О новогодних корпоративах высказался Бекшин

Главный санитарный врач Алматы заявил, что переход в «зеленую» зону не означает возможности проведения коллективных мероприятий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.
«Мы видим, что сейчас ситуация сложная. По нашему благоприятному прогнозу, в декабре будет регистрироваться около 200 случаев заболевания коронавирусом ежедневно. По пессимистичному прогнозу – 350. При такой заболеваемости о коллективных мероприятиях не может быть и речи», – заявил Жандарбек Бекшин в ходе брифинга в СЦК.
Он отметил недопустимость организации утренников в детсадах и школах: возможно перезаражение детей из разных групп и классов.
«Мы, наоборот, ставим вопрос о разграничении потоков. Даже вход для разных классов – отдельный, чтобы дети меньше соприкасались. Тем более сейчас в Европе и соседней России мы наблюдаем нарастание заболеваемости, связанной с «дельта-штаммом», – пояснил Бекшин.
Отвечая на вопрос журналиста о возможности новогодних празднеств в условиях «зеленой» зоны, Бекшин напомнил, что заболеваемость в ней сохраняется:
Менее 50 случаев на 100 тыс. населения в неделю. Мы можем моментально пойти в рост, а еще хуже – получить волнообразное увеличение. Сейчас мы прогнозируем повышение заболеваемости, но не волнообразное, как это было весной с «альфа-штаммом» и летом с «дельта-штаммом», – пояснил он.
В завершение главный санитарный врач обратился к предпринимателям с просьбой не организовывать никаких коллективных мероприятий.
«Мы видим, что сейчас ситуация сложная. По нашему благоприятному прогнозу, в декабре будет регистрироваться около 200 случаев заболевания коронавирусом ежедневно. По пессимистичному прогнозу – 350. При такой заболеваемости о коллективных мероприятиях не может быть и речи», – заявил Жандарбек Бекшин в ходе брифинга в СЦК.
Он отметил недопустимость организации утренников в детсадах и школах: возможно перезаражение детей из разных групп и классов.
«Мы, наоборот, ставим вопрос о разграничении потоков. Даже вход для разных классов – отдельный, чтобы дети меньше соприкасались. Тем более сейчас в Европе и соседней России мы наблюдаем нарастание заболеваемости, связанной с «дельта-штаммом», – пояснил Бекшин.
Отвечая на вопрос журналиста о возможности новогодних празднеств в условиях «зеленой» зоны, Бекшин напомнил, что заболеваемость в ней сохраняется:
Менее 50 случаев на 100 тыс. населения в неделю. Мы можем моментально пойти в рост, а еще хуже – получить волнообразное увеличение. Сейчас мы прогнозируем повышение заболеваемости, но не волнообразное, как это было весной с «альфа-штаммом» и летом с «дельта-штаммом», – пояснил он.
В завершение главный санитарный врач обратился к предпринимателям с просьбой не организовывать никаких коллективных мероприятий.