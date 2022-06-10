О перспективах водной отрасли

Перспективы развития водной отрасли Казахстана будут обсуждены в ходе парламентских слушаний, которые пройдут 17 июня в свете реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны».

В парламентских слушаниях примут участие депутаты Мажилиса и Сената, руководители центральных государственных и местных исполнительных органов, ученые и специалисты водной отрасли, зарубежные и отечественные эксперты, представители Института парламентаризма, а также НПП «Атамекен» и СМИ.

Планируется обсуждение актуальных вопросов по обеспечению водной безопасности, использованию водных ресурсов, принимаемым мерам и перспективам развития водной отрасли Казах­стана, а также совершенствованию действующего законодательства. В связи с чем предусматриваются выступления заместителя Премьер-министра Республики Казахстан, министров экологии, геологии и природных ресурсов, индустрии и инфраструктурного развития, а также сельского хозяйства.

По итогам парламентских слушаний будут выработаны рекомендации Правительству Респуб­лики Казахстан по улучшению ситуации в водной отрасли.

Организатором парламентских слушаний являются комитеты Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию, экономической реформе и региональному развитию, а также по аграрным вопросам.