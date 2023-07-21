О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба

В ведомстве рекомендуют заранее планировать маршруты движения.
Пограничная служба Комитета национальнй безопасности РК сообщила о проведении ремонтных работ в пункте пропуска на границе с Россией, передает Kazpravda.kz.
«C 27 июля по 25 августа в автомобильном пункте пропуска «Бугристое» Российской Федерации напротив пункта пропуска «Кайрак» Республики Казахстан планируется проведение ремонтных работа покрытия полотна. В этой связи, возможно затруднение движения транспорта и, как следствие, увеличение времени ожидания контрольных процедур», - говорится в информации.
В качестве альтернативных вариантов пересечения государственной границы через Костанайскую область предлагаются следующие пункты пропуска:
международный пункт пропуска:
– «Акбалшык» авто (РК) – «Воскресенское» авто (РФ);
двусторонние пункты пропуска:
– «Убаган» авто (РК) – «Звериноголовское» (РФ)
– «Желкуар» (РК) – «Мариинский» (РФ)
– «Аят» (РК) – «Николаевка» (РФ)
– «Кондыбай» (РК) – «Комсомольский» (РФ).
«С учетом сложившейся ситуации рекомендуем заблаговременно планировать маршруты движения», - добавили в Погранслужбе.