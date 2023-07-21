О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба

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Пограничная служба Комитета национальнй безопасности РК сообщила о проведении ремонтных работ в пункте пропуска на границе с Россией, передает Kazpravda.kz.

«C 27 июля по 25 августа в автомобильном пункте пропуска «Бугристое» Российской Федерации напротив пункта пропуска «Кайрак» Республики Казахстан планируется проведение ремонтных работа покрытия полотна. В этой связи, возможно затруднение движения транспорта и, как следствие, увеличение времени ожидания контрольных процедур», - говорится в информации.

В качестве альтернативных вариантов пересечения государственной границы через Костанайскую область предлагаются следующие пункты пропуска:

международный пункт пропуска:

– «Акбалшык» авто (РК) – «Воскресенское» авто (РФ);

двусторонние пункты пропуска:

– «Убаган» авто (РК) – «Звериноголовское» (РФ)

– «Желкуар» (РК) – «Мариинский» (РФ)

– «Аят» (РК) – «Николаевка» (РФ)

– «Кондыбай» (РК) – «Комсомольский» (РФ).

«С учетом сложившейся ситуации рекомендуем заблаговременно планировать маршруты движения», - добавили в Погранслужбе.