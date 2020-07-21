О вспышках коронавируса в Минздраве рассказала вице-министр

Вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК ответила на вопрос, почему журналисты не могут вовремя получить информацию от ведомства, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Место пресс-секретаря сейчас вакантно. Поэтому, сейчас мы рассматриваем человека для передачи информации. В самом министерстве в течение этих четырех месяцев были вспышки заболевания коронавирусом 2-3 раза. Поэтому многие наши специалисты, особенно сотрудники пресс-службы, болели и не могли работать", - сообщила вице-министр.
Она добавила, что теперь для того, чтобы правильно передавать информацию гражданам, несколько раз в неделю сотрудники министерства и сам министр будут отвечать на вопросы граждан.