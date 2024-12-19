О выдающемся ученом-физике, академике НАН РК Фазылхане Баимбетове

Его имя увековечено в названии одного из лекционных залов физико-технического факультета КазНУ им. аль-Фараби

Этот корпус Казахского нацио­нального университета им. аль-Фараби, расположенный у подножия величественных гор Алатау, стал своеобразным символом признания заслуг Баимбетова в развитии нау­ки и образования в Казахстане.

Фазылхан Баимбетов был не только выдающимся ученым, но и неординарной личностью, чей вклад в науку оставил яркий след в истории университета. Его профессиональный путь начался в 1973 году, когда он занял долж­ность доцента кафедры общей физики. В те годы Баимбетов уже имел солидный научный багаж: он окончил Новосибирский государственный университет и прошел аспирантуру в Тбилисском государственном университете. Под руководством известного ученого Н. Л. Цинцадзе он защитил кандидатскую диссертацию о процессах переноса в слаботурбулентной плазме. Этот период стал основой для дальнейшего становления Баимбетова как одного из ведущих специалистов в области физики плазмы.

С первых дней работы на кафедре Баимбетов выделялся своей энергией, трудолюбием и неординарным подходом к делу. Он успешно сочетал преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность, что позволило ему вносить значительные инновации в образовательный процесс. Фазылхан Баимбетов умел вдохновлять студентов, вовлекая их в свои научные проекты. В результате его усилий в 1984 году была создана специализация по физике плазмы – уникальное достижение для кафедры, которая прежде не имела такой узкой направленности. Это стало важным этапом в развитии факультета и позволило вывести исследования в области физики плазмы на новый уровень.

Для реализации своей идеи Баимбетов разработал специализированные курсы, такие как «Введение в физику плазмы», «Физика неидеальной плазмы» и «Электродинамика плазмы». Он не только занимался теоретическими исследованиями, но и создавал экспериментальные установки для проведения прак­тических занятий. Эти усилия позволили готовить специалистов высокого уровня, способных решать сложные научные задачи. Под его руководством было подготовлено более 30 докторов и кандидатов наук, среди которых академик НАН при Президенте РК Т. С. Рамазанов, лауреат Государственной премии в области науки и техники им. аль-Фараби.

Как-то Фазылхан Баимбетов сказал, что дело, начатое им, непременно будет продолжено его учениками, что он видит свою сознательную деятельность в этом. Сегодня его ученики плодотворно работают в научных центрах не только Казахстана, но и мира.

Период независимости страны открыл новые возможности для реформирования образовательной системы. Баимбетов активно поддерживал внедрение международных стандартов, включая трехступенчатую систему подготовки кадров: бакалавриат, магистратура и докторантура PhD. В 2005 году КазНУ им. аль-Фараби впервые зачислил 100 докторантов PhD, и Баимбетов стал одним из главных сторонников этого нововведения. Благодаря его усилиям факультет стал центром подготовки специалистов нового формата, а защита диссертаций PhD проходила в советах, основанных при его участии.

Фазылхан Баимбетов занимал ключевые руководящие должности, включая пост декана физического факультета, директора НИИ экспериментальной и теоретической физики, проректора КазНУ и заместителя академика-секретаря НАН РК. За свой выдающийся вклад в науку он был удостоен различных наград, включая независимую премию «Тарлан». Его работы публиковались в ведущих научных журналах, а его имя стало известно далеко за пределами Казахстана. Он неоднократно представлял Казахстан на международных конференциях в России, США, Германии, Франции и других странах.

Личность Баимбетова была многогранной. Он ценил семейные традиции и поддерживал теплые отношения с коллегами и учениками. Его супруга Роза играла важную роль в его жизни, обеспечивая надежный тыл, создавая атмосферу, способствующую его научным достижениям. Баимбетов часто обращался к трудам классиков и черпал вдохновение в наследии великих мыслителей, включая Абая.

Фазылхан Баимбетов был Ленинским стипендиатом, в студенческие годы получил фундаментальное образование по физике и математике, посещая в Новосибирском государственном университете лекции, научные семинары таких выдающихся ученых, как академики АН СССР М. А. Лаврентьев, С. Б. Соболев, С. А. Христианович, Ю. Н. Работнева, Г. И. Будкер, Р. З. Сагдеев, члены-корреспонденты АН СССР А. В. Бицадзе, П. О. Решетняк, Л. А. Овсянников, М. Ф. Жуков и другие. Со многими из них и с однокурсниками он впоследствии поддерживал творческие отношения. Один из его друзей по университетской скамье – академик РАН В. Е. Захаров, возглавлявший знаменитый Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау – специально приезжал в Алматы на 70-летний юбилей Фазылхана Баимбетова.

В ноябре 2011 года в Тбилиси под эгидой Международного центра теоретической физики, созданного лауреатом Нобелевской премии Абдус Саламом (г. Триест, Италия), проходил международный симпозиум, где я представлял Казахстан. Одним из главных вопросов было состоя­ние фундаментальной науки и возможное создание филиала центра в одной из стран Цент­ральной Азии и Кавказского региона. Доминировало мнение, что наиболее подходящей страной является Казахстан, где имеются кадры, экономическое процветание, а главное – стабильность в стране. В ходе симпозиума академик АН Грузии Н. Л. Цинцадзе тепло отзывался о Фазылхане Баимбетове и его супруге Розе. Он сказал: «Если есть талантливые, как Фазылхан, направляйте к нам. Мы подготовим лучшие кадры». Я ответил, что «особой такой необходимости нет. Ваш ученик, Фазылхан, создал отечественную школу по физике плазмы. А научные связи будем поддерживать».

Я был рад, и меня переполняла гордость за Фазылхана Баимбетова – за коллегу, за соо­течественника!

В нем было все: терпение, трудолюбие, высокая трудоспособность, целеустремленность, организаторское начало, решительность и отходчивость, достоинство и мудрость, вежливость и бескомпромиссность в принципиальных для него позициях. И все они были подчинены единственной цели – порождению и непременному основанию своего научного направления! Он это сделал! Он сотворил себя!

Думаю, что Фазылхан Баимбетов с честью выполнил изначально возложенную на него судьбой миссию. Великий Нильс Бор утверж­дал: «Наука – это не служба, а страсть». Страсть Фазылхана, не угасая до последних дней его жизни, передалась его ученикам как огонь Прометея!

Лекционный зал, названный в его честь, стал символом памяти о человеке, который своим трудом и талантом вдохновил целое поколение ученых и педагогов. В честь академика Фазылхана Баимбетова названа одна из улиц в микрорайо­не «Карагайлы» Нау­рызбайского района города Алматы.