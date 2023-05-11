Об обновлении базы бесплатного пробного тестирования предупредили абитуриентов

Образование
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Национальный центр тестирования обновил базу бесплатного пробного тестирования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования Казахстана.

Фото: пресс-служба МНВО РК

Перед началом основного ЕНТ Национальный центр тестирования МНВО обновил базу бесплатного пробного тестирования. Тестирование проводится в онлайн-формате на сайте центра.

Пробное тестирование было разработано для помощи поступающим в подготовке к ЕНТ. Абитуриенты могут пройти бесплатное онлайн-тестирование на сайте НЦТ по ссылке https://prob-ent.testcenter.kz/.

Для этого тестируемым необходимо только набрать ИИН, выбрать комбинацию профильных предметов и приступить к пробному тестированию.

«С начала учебного года бесплатное пробное тестирование сдавалось более 1,5 млн раз. Стоит отметить, что мы запустили тренировочные тесты в октябре, в декабре один раз обновляли базу вопросов. В этот раз перед основным ЕНТ решили добавить еще пару вариантов для лучшей подготовки абитуриентов к важному экзамену», – отметил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.

Напомним, сейчас идет прием заявлений на основное ЕНТ, который продлится до 14 мая включительно. Само тестирование пройдет с 16 мая по 5 июля. Абитуриентам дана возможность сдать ЕНТ 2 раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.

Для подготовки абитуриентов к основному единому национальному тестированию в прошлом году был внедрен индивидуальный тематический анализ по каждому предмету. То есть после каждого ЕНТ (январь, март) у выпускников есть возможность подтянуть слабые темы. Кроме того, после сдачи первой попытки на основном ЕНТ у них также будет время улучшить свою подготовку ко второму тестированию.

«Продолжаются бесплатные онлайн-уроки от образовательных центров. А на сайте НЦТ в начале учебного года были опубликованы: список литературы и план теста, по которым составлялись задания; список 100 исторических дат по предметам «История Казахстана» и «Всемирная история»; список терминов по «Информатике»; список литературных произведений по «Казахской литературе» и «Русской литературе». Надеемся, что эти и другие принятые меры для улучшения качества подготовки помогут нашим выпускникам пройти тестирование достойно», – сказал Емелбаев.

 

#Образование #тестирование #ЕНТ #МНВО #абитуриент #НЦТ

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