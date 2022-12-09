Объединить опыт ради жизни

В столице начала работу меж­дународная конференция «Научно-практические аспекты диагнос­тики и лечения онкологических заболеваний». Данное мероприя­тие нацелено на укрепление онкологического сообщества. Это важно, поскольку раковые заболевания – бич современности. Несмотря на технологический прогресс, раковые клетки по-прежнему убивают миллионы людей в мире.

В Казахстане ежегодно регистрируется более 35 тыс. новых случаев злокачественных новообразований. Как и ранее, на первом месте – рак молочной железы, на втором – рак легких, далее колоректальный рак, рак желудка и рак шейки матки. Основную долю среди больных, или 59%, занимают лица трудоспособного возраста.

По словам зарубежных экс­пертов, онкозаболеваниям в Казах­стане уделяется большое внимание. Как и во всем мире, медики придерживаются принципа мультидисциплинарности и узконап­равленности. Лечение больных проводится в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Закупаются современные препараты, а также производятся собственные.

Открывая конференцию, председатель правления Национального научного онкологического центра Гульнара Кулкаева сообщила, что более 50 млрд тенге ежегодно тратится на лечение онкобольных, но, как показывает практика, даже этих денег сегодня недостаточно. В этой связи стоит задача наладить раннюю диагностику рака и увеличить продолжительность жизни таких больных. Определенные успехи в этом уже есть. Ранняя выявляемость онкозаболеваний выросла в республике до 27%, а пятилетняя выживаемость – до 55%.

Национальный научный онкологический центр в столице существует уже более двух лет. Он был создан для оказания высокоспециализированной помощи. За это время в стенах центра удалось соб­рать лучших онкологов со всего Казахстана. Данное учреждение известно своим подходом в специализации каждого сотрудника по определенной локализации.

В 2023 году ожидается открытие нового высокотехнологичного корпуса Национального научного онкологического цент­ра. Над разработкой проекта трудились лучшие специалисты Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья. Строящийся корпус рассчитан на 210 коек круглосуточного стацио­нара и 150 – дневного. Здесь будет представлен широкий спектр медуслуг: лучевая, протонная терапия, радионуклидная диагностика. Планируется внедрять новые технологии. Также большое внимание уделяется кад­ровому вопросу. Специалисты пройдут обучение за рубежом в рамках программы «Болашак». Таким образом, Астана станет центром онкологической прак­тики мирового уровня.

В рамках международной конференции будут рассмотрены главные вызовы и трансформации онкологической службы Казахстана в «постковидную эпоху». Лекторы представят новые подходы к лекарственной терапии и диагностике онкологических патологий. В фокусе внимания рак молочной железы, онкогинекология, множественная миелома, опухоли головы и шеи, абдоминальная онкология, онкоурология, онкогематология, онкогепатология, паллиативная медицина. На мероприятии медицинскому сообществу будет презентован не только опыт Национального научного онкологического центра, но и других зарубежных стран, а также представлены последние разработки и эффективные технологии в области онкологии.

Не секрет, что больные последней стадии рака испытывают мучительные боли. Такие пациенты, которых называют паллиативными, не подлежат лечению, им уже не назначается курс химиотерапии, не проводятся операции или лучевая терапия. По данным Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, онкобольных на последней стадии в Казахстане около 14 тыс. человек. Они проводят свои последние дни дома, а для облегчения мук принимают различные препараты – инъекции, таблетки, свечи.

Во всем мире сегодня практикуется гуманный подход к тем, чьи дни сочтены. Чтобы их уход был безболезненным, разрабатывается немало препаратов. Один из них был представлен на мероприятии. Это пластырь, который наклеивается на кожу и в течение трех суток действует, облегчая боль и страдания. Благодаря таким лекарствам онкобольные не мучаются, не теряют рассудок и связь с реальностью, как это бывает, если колют морфин, а спокойно проводят свои последние дни в кругу близких и родных.

В рамках двухдневного мероприятия состоятся разборы клинических случаев, пленарные заседания на актуальные темы, презентация опыта Национального научного онкологического центра РК, представление пос­ледних разработок и технологий в области онкологии и телемосты со специалистами из России, Японии, Кореи, Турции и Франции.

Организаторы надеются, что данное мероприятие станет традиционным и позволит сообща находить эффективные подходы в лечении онкозаболеваний.