Объединяются лучшие

Абзал КАМБАР
Документ, который подписали аким города Адильбек Джаксыбеков и председатель правления АО «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев, определяет приоритетные направления совместной работы, в частности развитие Президентского профессионального спортивного клуба «Астана», созданного при поддержке Главы государства в декабре 2012 года.
«Наша общая задача – выполнять поручения Главы государства в области пропаганды здорового образа жизни, развития физической культуры и профессионального спорта», – отметил А. Джаксыбеков.
По словам У. Шукеева, совместные меры поддержки со стороны «Самрук-Казына» и руководства города в области развития профессионального и массового спорта должны принести результаты в виде ярких побед казахстанских спортсменов на международных состязаниях.
На сегодня ППСК «Астана» объединяет лучшие казахстанские спортивные клубы, в частности профессиональную велокоманду мирового уровня, баскетбольный и футбольные клубы, хоккейный клуб «Барыс», команду Astana motorsports, боксеров Astana Arlans.
«Бронза» из Минска
Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская завоевала бронзовую медаль на проходящем в Минске юниорском чемпионате мира по биатлону.
Она финишировала третьей в индивидуальной гонке среди девушек вслед за украинской спортсменкой Юлией Журавок и представительницей Польши Кинги Миторай. Две другие наши соотечественницы – Виктория Баженова и Валентина Сауленко – соответственно завершили эстафету на 37-м и 44-м местах.
Сыграли вничью
В турецкой Анталье состоялась первая в нынешнем году встреча с участием сборной Казахстана по футболу. В товарищеском матче она сошлась с командой Молдовы и сыграла вничью – 1:1. С казахстанской стороны гол на свой счет записал Алексей Щеткин.
Наша национальная команда вышла на поле в следующем составе: вратарь Ненад Эрич («Астана»); правый защитник Пиралы Алиев («Иртыш»); центральные защитники: Илья Воротников («Тараз»), Ренат Абдулин («Ордабасы»), Юрий Логвиненко («Актобе»); левый защитник Гафуржан Суюмбаев («Ордабасы»); цент­ральные полузащитники: Самат Смаков («Иртыш»), Аслан Дарабаев («Кайрат»); правый нападающий Улан Конысбаев («Астана»); левый нападающий Азат Нургалиев («Ордабасы»); центральный нападающий Алексей Щеткин («Астана»).
Распределились пары плей-офф
По итогам завершившегося регулярного чемпионата ВХЛ определились все участники плей-офф. Первый раунд розыгрыша Кубка Братины стартует 24 февраля. Серии будут продолжаться до четырех побед, при этом преимущество своей площадки имеют хоккейные команды, указанные в парах первыми.
«Сарыарка» (Караганда) – «Челмет» (Челябинск), «Ижсталь» (Ижевск) – «Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск), ТХК (Тверь) – «Кубань» (Краснодар), «Молот-Прикамье» (Пермь) – «Спутник» (Нижний Тагил), ХК «Липецк» (Липецк) – «Ермак» (Ангарск), ХК «Рязань» (Рязань) – «Рубин» (Тюмень), «Буран» (Воронеж) – «Дизель» (Пенза) и «Торос» (Нефтекамск) – «Зауралье» (Курган).

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