Объективная информация из первых уст

Депутаты в регионах
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Ольга Орлова

В ходе поездок сенаторы тщательно изучают состояние дел на местах

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Депутаты Сената Парламента Ольга Булавкина и Шакарым Буктугутов посетили Шемонаихинский район Восточно-Казахстанской области. В ходе рабочей поездки они осмотрели ряд инфраструктурных и производственных объектов, а также встретились с местными жителями.

Парламентарии ознакомились с ходом строительства перекачивающей насосной станции в городе Шемонаихе. Как было отмечено, проект модернизации сталкивается с дефицитом финансирования, что ставит под угрозу его своевременную реализацию.

Еще одним объектом, вызвавшим особое внимание сенаторов, стало планируемое строительство моста через реку Уба. Из-за отсутствия необходимой проектной экспертизы начало работ откладывается, сдерживая при этом развитие транспорт­ной инфраструктуры всего района.

Отдельно депутаты остановились на состоянии пограничного перехода «Уба», который играет важную роль для логистики региона. Подъездные пути и сопутствующая инфраструктура объекта находятся в неудовлетворительном состоянии. Сенаторы выразили обеспокоенность текущим положением дел и заявили о намерении направить соответствующие обращения в профильные министерства с целью принятия оперативных мер.

Также в рамках поездки парламентарии посетили производственные предприятия, включая молокозавод ТОО «Сивер плюс», где налажен выпуск молочной продукции, поставляемой не только на рынок ВКО, но и в другие регионы. В ходе визита обсуждались вопросы кадрового обеспечения, а также перспективы расширения производственных мощностей. На комбикормовом заводе сенаторы обсудили текущее состояние сельского хозяйства области, проблемы обеспечения качественными кормами, а также необходимость поддержки аграрного сектора.

Во время встреч с жителями поднимались наиболее волнующие население вопросы – теплоснабжение, состояние автодорог, экологическая обстановка, обеспечение питьевой водой и развитие приграничных территорий.

Сенаторы Ольга Булавкина и Шакарым Буктугутов подчеркнули, что подобные рабочие поездки позволяют получить объективную информацию о реальных проблемах на местах. Все обращения граж­дан и озвученные в ходе встреч вопросы будут систематизированы и направлены в государственные органы для рассмотрения и принятия последующих решений.

В Астане с ходом строительства нового храмового комплекса ознакомился сенатор Андрей Лукин. Он провел рабочее совещание с представителями государственных органов, духовенства и подрядных организаций в рамках подготовки к VIII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в Астане в сентябре.

Участники обсудили ход строительных работ, а также меры по благоустройству прилегающей территории. Особое внимание было уделено вопросам соблюдения сроков и качества строительства.

По словам сенатора, реализация данного проекта будет способствовать укреп­лению диалога между религиозными конфессиями, а также станет вкладом в продвижение миссии Казахстана как центра глобального межрелигиозного и межкультурного сотрудничества.

– Этот комплекс станет не только архитектурной доминантой, но и важным символом единства, духовного наследия и открытости Казахстана перед лицом международного сообщества. Подготовка к VIII Съезду лидеров мировых и традиционных религий придает особую значимость завершению всех этапов проек­та, – отметил сенатор Андрей Лукин.

Архитектурный ансамбль включает в себя храм в честь всех казахстанских святых, часовню в честь преподобного Сергия Радонежского, а также духовно-культурный и просветительский центр. Новый комплекс призван стать значимым духовным символом столицы, отражающим богатое религиозное и культурное наследие Казахстана. Возводится он на благотворительные средства и пожертвования верующих.

#депутаты #регионы #Сенат

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