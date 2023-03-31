Объем кредитования физлиц вырос в Казахстане

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С начала 2023 года рост кредитования населения в Казахстане составил 1,7%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка и финансовых организаций.

Так, сумма кредитов, выданных физлицам, составила 14,4 трлн тенге, увеличившись за февраль 2023 года на 1,0%, с начала 2023 года - на 1,7%.

Основная часть роста обеспечена ипотекой.

Как отмечают в агентстве, рост кредитов физическим лицам обусловлен увеличением ипотечного кредитования на 1,1% до 4,8 трлн тенге, а также ростом потребительских займов на 0,6% до 7,8 трлн тенге.

В феврале 2023 года субъектам бизнеса было выдано новых займов на сумму 930 млрд тенге, что на 4,4% больше по сравнению с январем 2023 года.