Объем строительных работ заметно увеличился в Казахстане

Статистика,Строительство
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Дана Аменова
корреспондент

В Бюро национальной статистики РК проинформировали о выполнении строительных работ и вводе в эксплуатацию объектов по итогам пяти месяцев текущего года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В январе-мае 2025 года объем строительных работ увеличился на 15,4% и составил 2 001 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Бюро нацстатистики

От общего объема строительных работ по республике выполнено частными строительными организациями 91,2%, иностранными – 7,7% и государственными – 1,1%.

Увеличение объема строительных работ в январе-мае 2025 года по сравнению с январем-маем 2024 года связано с работами по строительству и ремонту сооружений (на 20,7%) и нежилых зданий (на 11,6%).

По видам выполненных строительных работ (услуг) за январь-май 2025 г. наибольшую долю занимают работы по строительству нежилых зданий (25% к общему объему), автомобильных, железнодорожных дорог и метро (19,7%) и жилых зданий (13,3%).

«В региональном разрезе увеличение объема строительных работ наблюдалось в восемнадцати регионах республики. Значительный рост отмечен в Мангистауской (в 2 раза), Кызылординской (на 64,5%), Туркестанской (на 46,6%), Акмолинской (на 39,8%), Павлодарской (на 37,4%), Жамбылской (на 34,8%), Алматинской (на 33,8%), Жетісу (на 30,7%), Северо-Казахстанской (на 28,9%), Западно-Казахстанской (на 28,6 %) областях и в области Абай (на 21,8%), в городах Астана (на 51,8%) и Алматы (на 24%)», – говорится в публикации.

В январе-мае 2025 г. общая площадь введенных в эксплуатацию новых объектов составила 8 224,6 тыс. кв м.

«Общая площадь введеного в эксплуатацию жилья увеличилась по сравнению с январем-маем 2024 г. на 5,7% и составила 6 021,3 тыс. кв м., из них 3 854,7 тыс. кв м. - многоквартирных и 2 126,7 тыс. кв м. - индивидуальных домов. Большая часть жилья – 5 663,3 тыс. кв м. или 94,1% сдана в эксплуатацию частными застройщиками, из них населением 2 175,3 тыс. кв м», – сказано в  распространенной информации.

В сфере образования и здравоохранения в январе-мае 2025 г. введены в эксплуатацию 85 общеобразовательных школ на 99 379 ученических мест, 12 дошкольных организаций на 2 134 места и 21 амбулаторно-поликлиническая организация на 665 посещений в смену.

#строительство #Бюро нацстатистики #объем

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