Обеспечить безопасность

Осень этого года как для сотрудников МЧС, так и жителей пострадавших регионов началась с серьезного испытания на прочность: в ряде областей бушевали природные пожары, которые в большей степени были обусловлены жаркой погодой и отсутствием осадков.

Только в период со второго по восьмое сентября 2022 года на территории Республики Казахстан зарегистрировано около 40 природных пожаров и порядка 100 загораний. Крупные пожары были зарегистрированы в Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Костанайской областях.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Аулиекольском районе Костанайской области, где площадь природного пожара составила 43 000 га. В результате пожара погиб один человек и пострадали 12, также огнем было уничтожено более 90 жилых домов, из населенных пунктов эвакуировано свыше двух тыс. человек.

С начала возникновения пожара на место вылетела оперативная группа МЧС во главе с министром Юрием Ильиным. Надо сказать, что тушение этого пожара осложнялось порывами ветра, скорость которого достигала до 10–15 м⁄с, густой растительностью, отсутствием подъездных путей и удаленностью естественных водо­источников.

Но благодаря слаженным действиям и своевременно принятым мерам оперативной группы удалось обеспечить защиту четырех населенных пунктов – это села Озерное, Лесное, Баганалы и Аманкарагай, а также не допустить возгорания нефте­хранилища в районе последнего. Стоит отметить, что несмотря на имеющуюся опасность дальнейшего развития пожара, Глава государства посетил Костанайскую область, совершив облет территорий, пострадавших от природных пожаров в Аулиекольском районе. Уже там, на месте, он провел заседание оперативного штаба и дал ряд конкретных поручений. Также Глава государства встретился с личным составом подразделений министерств по чрезвычайным ситуациям, внут­ренних дел и обороны, добровольцами, задействованными в тушении пожаров.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность всем участникам ликвидации чрезвычайной ситуа­ции за проявленное мужество и отметил, что они будут представлены к наградам и премиям. Президент отдельно остановился и на вопросах оплаты труда и льгот сотрудникам органов гражданской защиты.

Высокая оценка труда огнеборцев со стороны Главы государства свидетельствует, на мой взгляд, о справедливости по отношению к ним, их важной, тяжелой работе.

«Новый Казахстан – это по сути, справедливый Казахстан»,– сказал Касым-Жомарт Токаев на внеочередном съезде партии «Amanat». И мы, сотрудники МЧС, всегда готовые оперативно от­реагировать и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуа­ций, не допустить человеческих жертв, минимизировать ущерб, обеспечить безопасность, полностью поддерживаем выбранный путь Главы государства. Мы тоже за Новый Справедливый Казахстан!