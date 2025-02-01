Обеспечивая принцип законности и порядка

Как отметил в ходе брифинга официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, в прошлом году с депутатами Мажилиса был согласован ряд передовых инициатив, направленных на совершенствование законодательства по вопросам противодействия коррупции. Среди ключевых нововведений, заложенных в законопроекты, криминализация обещания и предложения взятки. Это важный шаг к формированию культуры нулевой терпимости к коррупции.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Неизбежность наказания даже за намерение совершить коррупционное действие станет своего рода профилактикой. Усиление ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения тоже соответствует мировым стандартам корпоративной ответственности, а ведение публичного реестра коррупционеров должно повысить общественный контроль.

На рассмотрении Мажилиса находится важный законопроект, направленный на реализацию решения Конституционного суда, согласно которому лицам, приравненным к госслужащим, запрещено заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью, потому как это признано несоответствующим Конституции. Запрет предлагается сохранить только за приравненными лицами, осуществляющими деятельность в Национальном банке, уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, АРРФР, нацхолдингах и нацкомпаниях. Это связано с тем, что они обладают контрольно-надзорными полномочиями и осуществляют функции, имеющие стратегичес­кое значение для экономики Казахстана. Как и раньше, такой запрет сохраняется за членами избирательных комиссий, осуществляющими полномочия на постоянной основе.

В Парламенте началось и рассмотрение законопроектов о внедрении тестирования на профессиональную добропорядочность (integrity check) в правоохранительных органах и органах гражданской защиты. Такого рода проверки успешно применяют в США, Великобритании, Австралии, Румынии, Грузии, Молдове.

– Процесс тестирования будет фиксироваться посредством скрытой аудиозаписи. В случае непрохождения тестирования сотрудник будет привлечен к дисциплинарной ответственнос­ти в зависимости от допущенных нарушений. Вид взыскания будет определять дисциплинарная комиссия, – пояснил Данияр Бигайдаров.

Также он сообщил о выявленных Антикором коррупционных рисках в сфере финансирования спорта. Установлено 278 фактов использования поддельных дипломов лицами, осуществлявшими тренерско-преподавательскую и спортивную деятельность. Большинство таких фактов выявлено в Туркестанской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской и Акмолинской областях. Трудовые договоры расторгнуты с 250 лицами. По остальным вопрос увольнения будет разрешен по результатам расследований.

В сфере социального обеспечения за последние шесть лет зарегистрировано 574 преступления и осуждено 141 лицо, многие из них признаны виновными в хищении бюджетных средств. Много коррупционных правонарушений было выявлено в сфере экологии.