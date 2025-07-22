Объездную дорогу построят вокруг Семея

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Венера Баталова
корреспондент

Новая дорога должна снизить транспортную нагрузку на Семей – через навесной мост в центре города ежегодно проезжает около 700 тысяч автомобилей

Фото: акимат области Абай

Аким области Абай Берик Уали и генеральный директор компании «China Railway Asia-Europe Construction Investment Co. LTD» Чжоу Хайвэй подписали соглашение о строительстве объездной автодороги вокруг города Семей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области Абай

Проект, основанный на совместном консорциуме казахско-китайских предприятий, начнется в августе и будет реализован до 2028 года. Проект включен в перечень приоритетных инициатив, реализуемых совместно с международными финансовыми институтами в рамках Концепции развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года.

Аким области отметил, что по важному для региона проекту уже начались подготовительные работы.

«В соответствии с подписанным соглашением, созданным на базе совместного консорциума казахско-китайских предприятий, в августе-сентябре этого года будет разработано технико-экономическое обоснование проекта. В октябре-ноябре планируется разработать предварительный проект дороги, включая мосты и развязки, которые будут согласованы с акиматом. В ноябре-декабре будет составлен план работ, а также согласованы подготовительные этапы строительства. После этого начнется строительство объездной автодороги, которая будет проходить в обход города Семей. Уверен, что это соглашение станет основой для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и внесет весомый вклад в развитие международных транспортных коридоров Евразии», – заявил глава области.

В свою очередь представители китайской компании выразили готовность приступить к работе.

«Благодаря дружбе двух стран мы участвуем в строительстве LRT в Астане. Наша компания подключилась к этому проекту с прошлого года и уже достигла определенных положительных результатов. Уверен, что мы сможем применить этот опыт при строительстве объездной дороги в городе Семей», – сказал Чжоу Хайвэй.

 

#Семей #строительство #дорога

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