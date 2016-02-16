​Областная планерка

На состоявшемся брифинге в информационном центре «Актөбе ақпарат» председатель филиала РОККВ, доктор экономических наук, профессор Халел Хусайынов отметил, что в состав комиссии вошли видные ученые и общественные деятели, представители СМИ и молодежи, которые будут следить за соблюдением открытости и прозрачности электоральной кампании. Основная функция комиссии – наблюдение за соблюдением выборного законодательства предвыборными штабами кандидатов, избирательными комиссиями и СМИ. Важно обеспечить равные условия для всех кандидатов, участвующих в электоральном процессе, пресекать любые попытки нарушений и своевременно их устранять.

Надо сказать, что большинство членов общественной комиссии имеют опыт работы в данной сфере. Как сказал Халел Хусайынов, представители комиссии будут действовать во всех 12 районах области, а также в Актобе. Запланировано активное сотрудничество с международными миссиями наблюдателей, областным избиркомом, прокуратурой, предвыборными штабами кандидатов, СМИ, представителями гражданского сектора. В настоящее время по плану-графику комиссией предусмотрено проведение семинаров-тренингов и заседаний «круглых столов».