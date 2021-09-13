​Обозначены проблемные вопросы

В работе заседания, прошедшего под председательством заместителя Премьер-министра Ералы Тугжанова, приняли участие министр здравоохранения Алексей Цой и аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев.
Как доложил заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, в городе выстроена модель и система деятельности по противодействию COVID-19. С этой целью переформатирована работа скорой помощи и звена ПМСП, инфекционные стационары разделены на эшелоны по степени тяжести зараженных.
Контроль и сопровождение пациентов на дому ведут специалисты центра телемедицины. Все ковидные госпитали оснащены системами медицинских газов, утилизации отходов и обеззараживания стоков. Их укомплектованность медоборудованием на 1 июля текущего года составила 91%, при этом оснащенность отделений анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии по Алматы обеспечена на 100%.
Принятые меры позволили преодолеть четыре волны заражения и стабилизировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию по КВИ. Вместе с тем проводится комплексная работа по повышению качества оказания плановой медицинской помощи.
В ходе совещания с докладами выступили вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова.
Подводя итоги заседания, заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов обозначил ряд проблемных вопросов и поручил принять меры по их решению. Управлению общественного здоровья Алматы необходимо усилить работу по достижению индикаторов Государственной программы развития здравоохранения. ДСЭК указано на необходимость повысить качество эпидемиологических расследований. Городскому филиалу ФСМС поручено улучшить работу по охвату медицинским страхованием жителей мегаполиса.
Ералы Тугжанов поблагодарил медицинское сообщество Алматы за вклад в борьбу с КВИ, а также дал ряд поручений по повышению качества оказываемых медицинских услуг, усилению работы мониторинговых групп и вакцинации населения.
Ранее, как сообщила пресс-служба Премьер-министра РК, правительственная группа во главе с Ералы Тугжановым по поручению Главы государства с рабочим визитом посетила Жамбылскую область, где, в частности, проинспектировала темпы восстановительных работ и оказания помощи жителям Байзакского района, пострадавшим от взрывов на военных складах.
В настоящее время восстановлением и ремонтом в районе заняты 185 человек и 23 единицы спецтехники. Завершен ремонт 62 частных строений. Начато рытье котлована для строительства в селе Жибек Жолы новой школы на 150 мест. При этом школы в селах Ушбулак и Базарбай восстановлены за счет спонсорских средств.
В Таразе Ералы Тугжанов посетил ТОО «Super Pharm». Как отметил сопровождающий вице-премьера в деловой поездке аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, в регионе увеличиваются объемы выпуска фармацевтической продукции. В сутки здесь выпускают 60 тыс. медицинских масок, в год – 15 млн медицинских изделий.
Одним из крупных проектов региона является производственный комплекс фармацевтического назначения ТОО «Амир и Д». В год на заводе будет выпускаться 15 млн экспресс-тестов, в том числе на коронавирус, гепатиты А, В, С, а также 1,5 млн контрольных растворов и другая медицинская продукция.
Заместитель Премьер-министра также ознакомился с ходом строительства областного онкологического диспансера. На данный момент внутренняя отделка объекта завершена на 90%, наружная – на 95%. Диспансер будет оснащен техническим оборудованием, соответствующим мировым стандартам.
Правительственная делегация во главе с Ералы Тугжановым побывала и в поселке Гвардейском Кордайского района, где ознакомилась с деятельностью отраслевого НИИ и биофармацевтического завода по производству вакцин.
На предприятии вице-премьер с участием акима области, руководства института, экспертов и специалистов провел совещание, на котором были рассмотрены актуальные вопросы развития производства отечественных вакцин.
Также вице-премьер проконтролировал ход строительства жилых домов для сотрудников института. Обеспеченность жильем позволит создать условия для привлечения квалифицированных работников в сфере биологической безопасности.
Делегация ознакомилась и со строительством нового физкультурно-оздоровительного комплекса для жителей поселка.
В целом заместитель Премьер-министра положительно оценил проводимую работу по улучшению социальной инфраструктуры Кордайского района, сообщила пресс-служба главы Правительства.