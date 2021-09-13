​Обозначены проблемные вопросы

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Гурий Шедин

В работе заседания, прошедшего под председательством заместителя Премьер-минист­ра Ералы Тугжанова, приняли участие министр здравоохранения Алексей Цой и аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев.

Как доложил заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, в городе выстроена модель и система деятельности по противодействию COVID-19. С этой целью переформатирована работа скорой помощи и звена ПМСП, инфекционные стационары разделены на эшелоны по степени тяжести зараженных.

Контроль и сопровождение пациентов на дому ведут специа­листы центра телемедицины. Все ковидные госпитали оснащены системами медицинских газов, утилизации отходов и обеззараживания стоков. Их укомплектованность медоборудованием на 1 июля текущего года составила 91%, при этом оснащенность отделений анес­тезиологии, реанимации и интенсивной терапии по Алматы обеспечена на 100%.

Принятые меры позволили преодолеть четыре волны заражения и стабилизировать санитарно-эпидемиологичес­кую ситуацию по КВИ. Вместе с тем проводится комплексная работа по повышению качества оказания плановой медицинской помощи.

В ходе совещания с докладами выступили вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, председатель Комитета санитарно-эпидемиологичес­кого контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова.

Подводя итоги заседания, заместитель Премьер-минист­ра Ералы Тугжанов обозначил ряд проблемных вопросов и поручил принять меры по их решению. Управлению общественного здоровья Алматы необходимо усилить работу по достижению индикаторов Государственной программы развития здравоохранения. ДСЭК указано на необходимость повысить качество эпидемио­логических расследований. Городскому филиалу ФСМС поручено улучшить работу по охвату медицинским страхованием жителей мегаполиса.

Ералы Тугжанов поблагодарил медицинское сообщество Алматы за вклад в борьбу с КВИ, а также дал ряд поручений по повышению качества оказывае­мых медицинских услуг, усилению работы мониторинговых групп и вакцинации населения.

Ранее, как сообщила пресс-служба Премьер-министра РК, правительственная группа во главе с Ералы Тугжановым по поручению Главы государства с рабочим визитом посетила Жамбылскую область, где, в частности, проинспектировала темпы восстановительных работ и оказания помощи жителям Байзакского района, пострадавшим от взрывов на военных складах.

В настоящее время восстановлением и ремонтом в районе заняты 185 человек и 23 единицы спецтехники. Завершен ремонт 62 частных строений. Начато рытье котлована для строительства в селе Жибек Жолы новой школы на 150 мест. При этом школы в селах Ушбулак и Базарбай восстановлены за счет спонсорских средств.

В Таразе Ералы Тугжанов посетил ТОО «Super Pharm». Как отметил сопровождающий вице-премьера в деловой поездке аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, в регионе увеличиваются объемы выпус­ка фармацевтической продукции. В сутки здесь выпускают 60 тыс. медицинских масок, в год – 15 млн медицинских изделий.

Одним из крупных проектов региона является производственный комплекс фармацевтического назначения ТОО «Амир и Д». В год на заводе будет выпускаться 15 млн экспресс-тес­тов, в том числе на коронавирус, гепатиты А, В, С, а также 1,5 млн контрольных растворов и другая медицинская продукция.

Заместитель Премьер-минист­ра также ознакомился с ходом строительства областного онкологического диспансера. На данный момент внутренняя отделка объекта завершена на 90%, наружная – на 95%. Дис­пансер будет оснащен техничес­ким оборудованием, соответствующим мировым стандартам.

Правительственная делегация во главе с Ералы Тугжановым побывала и в поселке Гвардейском Кордайского райо­на, где ознакомилась с деятельностью отраслевого НИИ и био­фармацевтического завода по производству вакцин.

На предприятии вице-премьер с участием акима области, руководства института, экспертов и специалистов провел совещание, на котором были рассмотрены актуальные вопросы развития производства отечест­венных вакцин.

Также вице-премьер проконт­ролировал ход строительства жилых домов для сотрудников института. Обеспеченность жиль­ем позволит создать условия для привлечения квалифицированных работников в сфере биологической безопас­ности.

Делегация ознакомилась и со строительством нового физкультурно-оздоровительного комплекса для жителей поселка.

В целом заместитель Премь­ер-министра положительно оценил проводимую работу по улучшению социальной инфраструктуры Кордайского района, сообщила пресс-служба главы Правительства. 

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