​ОБРАЩЕНИЕОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ КОАЛИЦИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СИЛ «КАЗАХСТАН-2050»

Мы, члены Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050», представители ведущих политических партий страны, Ассамблеи народа Казахстана, крупнейших общественных объединений, неправительственных организаций в канун 25-летия Независимости Республики Казахстан:

поддерживая высокий созидательный дух ДЕКЛАРАЦИИ ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН;

признавая выдающуюся роль Первого Президента страны в строительстве независимого Казахстана, признанного и уважае­мого сегодня всем миром;

поддерживая государственный стратегический курс Лидера нации по проведению масштабной политической, экономичес­кой и социальной модернизации страны;

призывая всех граждан, все общественные силы принять самое широкое участие в реализации Стратегии «Казахстан-2050», Плана нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ», направленных на построение сильного и конкурентоспособного Казахстана;

сознавая свою ответственность перед будущим, обращаемся к народу Казахстана.

Независимость – это самая высшая ценность для всего нашего народа, государства и для каждого казахстанца.

Под выдающимся лидерством нашего Елбасы Н. А. Назарбаева построено сильное, успешное, уважаемое во всем мире государство.

Путь, пройденный страной за годы Независимости, мировое сообщество называет сегодня «казахстанским путем» успеха, мира и созидания.

Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан» стал прочным фундаментом нашей новой государственности.

Всенародно принятая Конституция Республики Казахстан создала все правовые условия для стабильного и динамичного развития страны.

На ее основе были созданы двухпалатный Парламент, профессиональное Правительство и независимая судебная система, обеспечившие единство власти.

Благодаря долгосрочной Стратегии «Казахстан-2030» страна уверенно вошла в число 50 конкурентоспособных государств мира.

Новые вершины успеха мы связываем с выполнением эпохальной Стратегии-2050, целью которой является вхождение в число 30 ведущих стран мира. План нации «100 конкретных шагов» обеспечивает последовательное воплощение этой стратегии в жизнь.

Глобальные миротворческие решения и инициативы Президента Казахстана выдвинули нашу страну в число лидеров антиядер­ного движения и международной безопасности.

Успешное председательство в ОБСЕ и ОИС, инициативы по соз­данию ЕАЭС, ШОС, СВМДА стали весомым вкладом Казахстана в решение общемировых и региональных проблем. Ярким свидетельством высочайшего авторитета Казахстана является избрание нашей страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

Построенная политической волей и силой духа Лидера нации Астана стала не только политическим, экономическим, культурным и духовным центром Казахстана, но и мощным магнитом, притягивающим высокие технологии и лучшие инновации со всего мира.

Астана является эпицентром межконфессионального межкультурного диалога, местом проведения важнейших международных форумов. Инновационный дух новой столицы Казахстана подтверждает проведение Международной выставки «ЭКСПО-2017» под девизом «Энергия будущего».

Все достижения Независимости – это триумф выдающегося лидерства Первого Президента Казахстана и общенационального единства, самоотверженного труда и устремлений всех казахстанцев!

У нас – один Лидер, одна страна, один народ, одна судьба!

Наша историческая судьба – это Мәңгілік Ел, наш независимый Казахстан!

Мы поддерживаем инициативу возвести монумент «Тәуелсіз Қазақстан», отметить в Конституции страны выдающийся вклад Первого Президента, отразить имя Елбасы в названии столицы.

Мы, члены Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050», призываем всех и каждого беречь нашу священную Независимость и поддержать эти инициативы во имя будущих поколений казахстанцев.