Обратитесь к адвокату!

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Насихат Оркушпаева

Кто может рассчитывать на бесплатную юридическую помощь, напомнили представители Министерства юстиции Казахстана.

Нормы оказания гарантированной государством юридической помощи (ГГЮП) были заложены в одноименном законе, а спустя пять лет регулирование данных правоотношений перешло в плоскость нового Закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». До июня текущего года на получение бесплатной юрпомощи рассчитывали те, кто обращался по вопросам взыскания алиментов, назначения пенсии и пособий, реабилитации, получения статуса беженца или кандаса, несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей. В числе тех, кто мог надеяться на правовую поддержку, и привлекаемые к административной ответственности граждане, истцы по гражданскому делу, в рамках административного дела, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, оправданные, потерпевшие в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

– 20 июня 2022 года был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах интеллектуальной собственности и оказания гарантированной государством юридической помощи», – напомнила на брифинге в СЦК вице-министр юстиции Алма Муканова. – Категория тех, кто может получить бесплатную юридическую помощь, расширена. Отмечу, что оказываемые адвокатами и юридическими консультантами услуги на безвозмездной основе оплачиваются из государственного бюджета. В случае предоставления некачественной помощи можно обратиться в департаменты юстиции и коллегию адвокатов. В текущем году на действия адвокатов поступило 12 жалоб, троих исключили из коллегии, остальные получили выговоры и замечания.

С лета этого года бесплатную юридическую поддержку могут получить казахстанцы, обращающиеся по вопросам возмещения вреда, причиненного смертью кормильца, повреждением здоровья, связанным с работой, либо причиненного уголовным правонарушением. Также в числе получателей ГГЮП жертвы сексуального насилия, торговли людьми, акта терроризма либо подвергшиеся пыткам; инвалиды I и II групп, пенсионеры по возрасту; участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, ветераны боевых действий на территории других государств, военнослужащие срочной службы; многодетные и малообеспеченные семьи. Все они вправе получать гарантированную государством юридическую помощь на территории нашей страны вне зависимости от места жительства и нахождения.

В прошлом году ГГЮП оказана 122 337 казахстанцам. На сегодня ее получили 169 495 людей.
В 2018–2021 годах в среднем на оказание бесплатной юридичес­кой помощи из республиканского бюджета выделялось ежегодно 1,7 млрд тенге.

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