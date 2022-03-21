Обрушение трубы на ТЭЦ в Петропавловске: Токаев поговорил с акимом СКО

Сегодня ранним утром Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова о ходе работ по ликвидации последствий аварии на Петропавловской ТЭЦ, которая привела к отключению тепла в жилых домах и служебных помещениях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Касым-Жомарта Токаева.

По словам акима, создана рабочая комиссия, в состав которой вошли сотрудники акимата, МЧС и других компетентных ведомств, а также проектировщики и специалисты в данной отрасли. Ожидается прибытие главы компании - собственника ТЭЦ.

Президент поручил в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра и других населенных пунктов.

Напомним, вчера в Петропавловске на ТЭЦ-2 произошло частичное обрушение первой дымовой трубы.

На данный момент известно, что труба обрушилась в районе котельного цеха. Работают всего два котлоагрегата. В квартирах петропавловцев наблюдается снижение температуры.

«Произошло частичное обрушение верхней части дымовой трубы №1. Другие две дымовые трубы в работе. По данным ДЧС, причина обрушения – сильный ветер до 10 метров в секунду. На месте работают оперативная группа ДЧС, пожарные, спасатели и скорая помощь. До момента обрушения в работе находилось четыре котлоагрегата и пять турбоагрегатов. В 19:30 отключены два котлоагрегата и три турбоагрегата. В 00:00 часов планируется запустить два резервных котлоагрегата», – прокомментировали в пресс-службе акимата Северо-Казахстанской области.

По информации пресс-службы управления здравоохранения, данных о погибших и пострадавших на 21:00 не поступало.

По информации прокуратуры Северо-Казахстанской области, в акимате области создали оперативный штаб, принимаются все необходимые меры для жизнеобеспечения теплом жителей города.