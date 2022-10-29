Фото: novoetv.kz
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Избранница Иманбека из родного Аксу

Появилась подробная информация о супруге Иманбека Зейкенова,  передает Kazpravda.kz со ссылкой на exk.kz. 

Избранницу казахстанского диджея зовут Айшабиби Магзумова. Этим летом девушке исполнилось 19 лет, тогда как ее мужу на той неделе стукнуло 22. По гороскопу она — Близнецы, а Иманбек родился под знаком Весов. Символично, что у супругов общая стихия — Воздух.

Всемирно известный диджей выбрал себе в спутницы жизни девушку из родного Аксу. Об этом можно судить по тому, что сайт одной из школ этого города до сих пор хранит данные об ученице с таким именем. Также у Айшабиби есть младшая сестра — Маншук. А у Иманбека, таким образом, есть балдыз.

Айшабиби активно ведет соцсети. Из тех, что открыты для доступа, на помолвку ничего пока не намекает, кроме поздравлений под постами. Зато там можно найти совместные фотографии и видео с Зейкеновым.

Отметим, что минувшей весной в интервью одному из российских музыкальных каналов Иманбек сообщил, что встречается со своей избранницей полтора года и в скором времени собирается на ней жениться. 

И это обещание он выполнил. О свадьбе обладателя “Грэмми” рассказали в соцсетях родственники невесты. 

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