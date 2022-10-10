Свежий выпуск Общество ждет перемен 10 октября 2022 г. 0:00 Ляззат Калтаева, депутат Сената Парламента РК Делегаты съезда партии «Amanat» выдвинули Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата на предстоящие выборы в президенты Республики Казахстан. Казалось бы, ожидаемое событие, но на самом деле оно отразило настроение и ожидания казахстанского общества. В ходе встреч с населением, в домашнем кругу и на работе я постоянно слышу горячие обсуждения будущего нашей страны и наших детей. Общество ждет прогрессивных перемен в обновленном Казахстане, где справедливость должна стать нормой на всех уровнях нашей жизни. Мне очень понравилось выражение, которое я услышала на форуме народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева: «Мы идем к поставленной цели под одним флагом – под названием «Справедливый Казахстан».