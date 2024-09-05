Обсуждается реформирование МФСА

Статьи
3
Марина Демченко
специальный корреспондент

В Астане проходит 12-е заседание Рабочей группы по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Международного фонда спасения Арала (МФСА).

фото из архива "КП"

На встречу в столицу Казахстана прибыли представители государственных органов Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, ответственные за водные, энергетические, природоохранные и финансовые вопросы.

Регулярные заседания рабочей группы по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА проходят по поручению глав государств – учредителей фонда, отметил в своей приветственной речи председатель исполкома МФСА Асхат Оразбай.

– На последнем саммите в Душанбе 15 сентября 2023 года президенты пяти стран отметили, что МФСА является ключевым, но нейтральным региональным институтом для обеспечения взаимовыгодного сотрудничества стран Центральной Азии в целях улучшения экологической и социально-экономической, водохозяйственной и энергетической обстановки в бассейне Аральского моря. В этой связи будут приложены все усилия для дальнейшего совершенствования организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА, а также укрепления его потенциала, повышения имид­жа на международной арене, – отметил спикер.

Недавно в Астане прошла шестая консультативная встреча президентов пяти центральноазиатских государств, на которой в том числе обсуждалась и тема МФСА.

Необходимость сотрудничества пяти стран для координации политики в области энергетики и водных ресурсов становится очевидной в условиях дефицита воды в вегетационный период и энергетических ресурсов в зимний период особенно с учетом климатических изменений.По словам координатора программ регионального сотрудничества, руководителя программы CAWEP Регионального офиса Всемирного банка в Центральной Азии Дмитрия Петрина, улучшение технического потенциала управления на региональном и национальном уровнях и более открытый обмен данными и информацией на региональном уровне могут помочь решить проб­лемы.

Для этого в том числе осуществляется водно-энергетическая программа для стран Центральной Азии – CAWEP (партнерство между Всемирным банком, Европейским союзом, Швейцарией (через SECO) и Великобританией, направленная на создание условий для повышения водно-энергетической безопасности на региональном уровне в условиях меняющегося климата).

В рамках двухдневного совещания участники обсудят актуальные вопросы деятельности фонда с целью повышения его эффективности. Эксперты изучат опыт и модели интегрированного управления водными и энергетическими ресурсами, рассмотрят возможные механизмы усиления регионального сотрудничества стран Центральной Азии в водно-энергетическом секторе и дальнейшие шаги на основе совместного подхода.

Итоги обсуждений и принятые рекомендации будут переданы членам Правления МФСА, заседание которого состоится 18 сентября 2024 года в Астане.

#Астана #заседание #МСФА

Популярное

Все
Рожденный на благо своей страны
Гордость края и всей страны
Методички по обучению казахскому языку поступили во все регионы страны
Долгожданное новоселье в Конаеве справили 85 семей
Когда отходы пускают в дело
Как казахстанская фанера рискует «пролететь» над Европой
Атомная генерация – самый безопасный и эффективный источник энергии
Слезть с «иглы субсидий»
В состязаниях по аударыспақ честь страны защитят шестеро палуанов
ТЮЗ открывает новый сезон
Почти как в Дубае
Трое спортсменов представят Казахстан в состязаниях по теңге ілу
По три миллиона тенге могут получить талантливые казахстанцы
Особый путь развития Китая
Суета вокруг дивана
Презентована новая концепция празднования Дня семьи
Красивый остановочный комплекс подарили землякам одноклассники
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
В Семее завершается строительство IT-колледжа
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Коллекция «золотых людей» пополнится
Конституционный контроль – элемент правового государства
ВИК - 2024: распроданы все билеты на церемонию открытия
Жания Бекмухамбетова выиграла турнир по настольному теннису в Хорватии
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
Павлодарские артисты готовы удивить своим творчеством зрителей на Всемирных играх кочевников
Казахстанские хоккеисты с победы стартовали на олимпийском отборе
У Дурова изъяли все паспорта на период следствия
Хорошо быть полиглотом
Недееспособных подопечных заставляли работать в центре спецуслуг Семея
В Казахстане проживает одна Конституция
Народ – источник власти
Спикер Сената встретился с членами национальной паралимпийской сборной Казахстана
Конституционная реформа показала свою эффективность
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Появится парк на «Колесных рядах»
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков

Читайте также

Красивый остановочный комплекс подарили землякам одноклассн…
Особый путь развития Китая
Трое спортсменов представят Казахстан в состязаниях по теңг…
В состязаниях по аударыспақ честь страны защитят шестеро па…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]