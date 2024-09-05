Обсуждается реформирование МФСА

На встречу в столицу Казахстана прибыли представители государственных органов Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, ответственные за водные, энергетические, природоохранные и финансовые вопросы.

Регулярные заседания рабочей группы по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА проходят по поручению глав государств – учредителей фонда, отметил в своей приветственной речи председатель исполкома МФСА Асхат Оразбай.

– На последнем саммите в Душанбе 15 сентября 2023 года президенты пяти стран отметили, что МФСА является ключевым, но нейтральным региональным институтом для обеспечения взаимовыгодного сотрудничества стран Центральной Азии в целях улучшения экологической и социально-экономической, водохозяйственной и энергетической обстановки в бассейне Аральского моря. В этой связи будут приложены все усилия для дальнейшего совершенствования организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА, а также укрепления его потенциала, повышения имид­жа на международной арене, – отметил спикер.

Недавно в Астане прошла шестая консультативная встреча президентов пяти центральноазиатских государств, на которой в том числе обсуждалась и тема МФСА.

Необходимость сотрудничества пяти стран для координации политики в области энергетики и водных ресурсов становится очевидной в условиях дефицита воды в вегетационный период и энергетических ресурсов в зимний период особенно с учетом климатических изменений.По словам координатора программ регионального сотрудничества, руководителя программы CAWEP Регионального офиса Всемирного банка в Центральной Азии Дмитрия Петрина, улучшение технического потенциала управления на региональном и национальном уровнях и более открытый обмен данными и информацией на региональном уровне могут помочь решить проб­лемы.

Для этого в том числе осуществляется водно-энергетическая программа для стран Центральной Азии – CAWEP (партнерство между Всемирным банком, Европейским союзом, Швейцарией (через SECO) и Великобританией, направленная на создание условий для повышения водно-энергетической безопасности на региональном уровне в условиях меняющегося климата).

В рамках двухдневного совещания участники обсудят актуальные вопросы деятельности фонда с целью повышения его эффективности. Эксперты изучат опыт и модели интегрированного управления водными и энергетическими ресурсами, рассмотрят возможные механизмы усиления регионального сотрудничества стран Центральной Азии в водно-энергетическом секторе и дальнейшие шаги на основе совместного подхода.

Итоги обсуждений и принятые рекомендации будут переданы членам Правления МФСА, заседание которого состоится 18 сентября 2024 года в Астане.