Обсуждены ключевые направления развития Статьи 20 марта 2025 г. 6:30 2 Николай Жоров старший корреспондент отдела информации и права В Алматы прошло заседание национальной экспертной площадки «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat» на тему «Реформы в Казахстане: ключевые достижения и направления развития». фото автора Политологи, экономисты и общественные деятели обсудили ключевые направления развития, представленные в выступлении Главы государства на Национальном курултае, а также достижения политической модернизации. Модератором заседания выступила руководитель представительства КИСИ в Алматы Асель Назарбетова. По ее словам, в Казахстане за короткий период была проделана большая системная работа по реализации ряда политических реформ, модернизации экономики и обновлению общественной этики. – Все это придало импульс развитию гражданского общества, значительно расширив возможности участия граждан в принятии государственных решений. Одной из важнейших реформ стало внесение поправок в Конституцию, которые привели к значительным изменениям в политической структуре страны. Были реализованы меры по либерализации партийной и избирательной систем, – отметила Асель Назарбетова. В ходе реформ были приняты также меры по усилению роли Парламента, что выразилось в сокращении президентской квоты в Сенате, введении выборов по одномандатным округам в Мажилис и расширении полномочий депутатов. Важным шагом в обеспечении верховенства закона стало создание Конституционного суда. Реформы также затронули систему государственного управления: проведена децентрализация власти, расширившая полномочия местных органов самоуправления. В целях борьбы с коррупцией и восстановления социальной справедливости закреплена норма о конфискации незаконно приобретенного имущества в пользу государства. Утвержден принцип «слышащего государства», согласно которому власть должна учитывать мнения граждан при принятии решений, тем самым повышая уровень прозрачности и подотчетности перед обществом. Казахстан продолжает курс на укрепление институтов демократии, расширение общественного диалога и совершенствование государственной политики. Важным механизмом для обсуждения ключевых вопросов и стратегического развития страны стал Национальный курултай – площадка, где представители власти, гражданского общества и экспертного сообщества вырабатывают совместные решения по актуальным вызовам. Очередное заседание курултая стало важной вехой в этом процессе, определив новые ориентиры для дальнейших реформ и модернизации страны. #Алматы #заседание #КИСИ