Обсуждены ключевые направления развития

Политологи, экономисты и общественные деятели обсудили ключевые направления развития, представленные в выступлении Главы государства на Национальном курултае, а также достижения политической модернизации. Модератором заседания выступила руководитель представительства КИСИ в Алматы Асель Назарбетова.

По ее словам, в Казахстане за короткий период была проделана большая системная работа по реализации ряда политических реформ, модернизации экономики и обновлению общественной этики.

– Все это придало импульс развитию граж­данского общества, значительно расширив возможности участия граждан в принятии государственных решений. Одной из важнейших реформ стало внесение поправок в Конституцию, которые привели к значительным изменениям в политической структуре страны. Были реализованы меры по либерализации партийной и избирательной сис­тем, – отметила Асель Назарбетова.

В ходе реформ были приняты также меры по усилению роли Парламента, что выразилось в сокращении президентской квоты в Сенате, введении выборов по одномандатным округам в Мажилис и расширении полномочий депутатов. Важным шагом в обеспечении верховенства закона стало создание Конституционного суда.

Реформы также затронули систему госу­дарст­венного управления: проведена децент­рализация власти, расширившая полномочия местных органов самоуправления. В целях борьбы с коррупцией и восстановления социальной справедливости закреплена норма о конфискации незаконно приобретенного имущества в пользу государства. Утвержден принцип «слышащего государства», согласно которому власть должна учитывать мнения граждан при принятии решений, тем самым повышая уровень прозрачности и подотчетности перед обществом.

Казахстан продолжает курс на укрепление институтов демократии, расширение общественного диалога и совершенствование государственной политики. Важным механизмом для обсуждения ключевых вопросов и стратегического развития страны стал Национальный курултай – площадка, где представители власти, гражданского общества и экспертного сообщества вырабатывают совместные решения по актуальным вызовам.

Очередное заседание курултая стало важной вехой в этом процессе, определив новые ориентиры для дальнейших реформ и модернизации страны.